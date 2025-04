Un băimărean este nemulțumit de atitudinea unui medic ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Iată postarea lui Sabou Florin:

„Bună dimineața.

Doresc să împărtășesc experiența neplăcută, pot zice cu mâna pe suflet JALNICA, de la Spitalul Județean „Dr. CONSTANTIN OPRIȘ” secția ORL.

Am ajuns în această dimineață în jurul orei 4:15, la UPU, mi s-a comunicat ca voi merge pe secție de abia după ora 6:00. Ok, nu-i problema.

Într-un final, am urcat.

„Stimabila Doamnă” , cu ghilimelele de rigoare, iritată de faptul că am deranjat-o cu problema mea la ureche, mai exact un „coș cu secreție”. I-am vorbit foarte politicos, sărut’mâinile, bună dimineața, mă scuzați de deranj.

Dânsa a venit spre urechea mea cu o seringă, și i-am spus zâmbind „Oare mă chinuiți puțin, doamna doctor?”

Și-a început:

„Crezi ca am chef de glumele tale după 24 de h de munca, nu eu te-am adus aici, tu ai venit, dacă nu-ți convine ridică-te și pleacă acum”.

Absolut nimic n-am zis, am rămas mut.

Pe banii mei, pe banii noștri a tuturor oamenilor care contribuim la sănătate, să fim tratați așa?

Vă rog, tuturor celor care-mi veți citii postarea, EVITAȚI-O.

In toți anii aceștia, am respectat medicii, asistenții și toate cadrele, pentru că am primit o educație bună de acasă, dar unii medici MERITĂ SCUIPAȚI!

Să-ți fie rușine, MUREȘAN CAMELIA”.