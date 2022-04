Am remarcat realizarea marelui Ciuca, Ciuca al nostru, militarul comunist conducător al săgeților istorice, căruia nu i-a tremurat mana deloc când l-a uns pe pesedeul “Tricoaie”, mare sportiv si tanar, la Agentia Nationala care se ocupa de Ariile Protejate.

Acum, ar fi multe de povestit! Gura lumii e sloboda si larga! Protejat al balonașului Gabriel Zetea, cel care a pus pe butuci Pesedeul in Maramureș, ofilind total spinii celor 3 trandafiri, Butuza era considerat un om de încredere fiind cărăuș pentru tovarășul Zetea!

Am citit textele banale ale presei la numirea lui “Tricoaie” la Arii Protejate si am concluziinat ca majoritatea erau plătite!

Nu am auzit decat plansetele ca saracu om a fost uitat si nu are cu ce trai! A sarit primarul de Baia Mare si l-a facut consilier personal, izolandu-l la manrinela fotbalului baimarean. Acum, Butuza a plans in continuare, cerandu-i imperativ lui Zetea sa ii gaseasca loc caldut in Bucuresti! Oare il asteapta acolo ceva blonda neimpartasita?

Dupa o experienta nefericita la sportul din Recea, pesedistul Butuza abandonează barca Minaurului fotbalistic in mijlocul promovarii!

Traseismul administrativ al lui “Tricoaie” denota incompetenta de care da dovada! Beneficiar doar al numirilor politice, mai ales ale lui Zetea, acum Butuza va nenoroci si ariile aride ramase in Romania! Oare va fi ascultator si va da drumul afacerilor imobiliare in Ariile Protejate? Sa ne facem griji de Zona Rodnei? Sa ne facem griji de zona Corbu-Vadu!

Butuza este un prefabricat al gravelor erori pesediste venite in urma lipsei liderilor politici, al dorințelor de îmbogățire relațională al unor oameni cu limite evidente!

Așteptam cu nerăbdare alte “realizări” gen “tricoaie” marca Cosmin Butuza!

Fiecare trandafir are spini otrăvitori!

Radu Țolaș