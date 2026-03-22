Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii efectuează căutări pentru găsirea unui bărbat de 71 de ani din localitatea Cavnic.

Acesta ar fi plecat în după-amiaza zilei de ieri, 21 martie a.c., din localitatea Fersig și nu a mai revenit.

MARIAN IOAN de 71 ani are următoarele semnalmente: 170 cm înălțime, 100 de kg, corpolent, se deplasează cu dificultăți.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea bărbatului sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.