Cu personaje vii, replici spumoase și o energie molipsitoare, spectacolul te prinde de la prima scenă și te poartă într-o lume în care râsul e cel mai bun antidot la orice belea.

𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐈𝐀 𝐏𝐎𝐏 – o comedie autentică, maramureșeană, despre viață, vise și strigoi… pe care ajungi să-i îndrăgești!

🎭Familia Pop – creație colectivă după un text de Mihai Nae

📅Duminică / 18 ianuarie / ora 19.00 / sala mare

______________________________________

Cu: 𝐑𝐨𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐏𝐚ș𝐜𝐚, 𝐌𝐢𝐫𝐜𝐞𝐚 𝐆𝐥𝐢𝐠𝐨𝐫, 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐮 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚𝐧, 𝐖𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐓𝐚𝐦𝐚𝐬, 𝐃𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐝𝐞𝐚, 𝐀𝐮𝐫𝐨𝐫𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐚𝐧, 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐝ă𝐫𝐞𝐚𝐧𝐮, 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐚 𝐑𝐞𝐯𝐚𝐧, 𝐋𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐢𝐬𝐤𝐨𝐥𝐜𝐳𝐢, 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐢 𝐇𝐚𝐧, 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐡𝐞𝐚𝐫

Scenografia: Mihai Vălu

Ilustrația muzicală: Călin Ionce, Petru Damșa, Vasile Pop

______________________________________

✅ Bilete online: https://shorturl.at/KH3Z8

✅ Bilete la casierie (cash sau plata cu cardul):

Program casierie:

Luni și Marți: ÎNCHIS (doar rezervări telefonice)

Miercuri și Joi: 12.00 – 14.00

Vineri, Sâmbătă și Duminică: 17.30 – 19.30

Informații și rezervări: tel. 0736216437 (Dramă și Revistă)

Programul rezervărilor telefonice:

Luni – Vineri: 11.00 – 16.00

Sâmbătă: 12.00 – 13.00

Rezervările se ridică cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea spectacolului!