𝑷𝒍𝒕. 𝑷𝒐𝒑 𝑹𝒂𝒓𝒆𝒔̦, șeful Postului Montan Țibleș, va fi 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅 𝐸𝑅𝑂𝑈 în ring la 𝐆𝐚𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐩𝐭𝐞 din data de 𝟐𝟒 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 la 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑎𝑠𝑐𝑎̆𝑟 𝑃𝑎𝑛𝑎̆ din Baia Mare.

Rareș va lupta pentru 𝐸𝑅𝑂𝐼𝐼 𝐶𝑈 𝑁𝐸𝑉𝑂𝐼 𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐴𝐿𝐸 din cadrul Asociatia ASSOC Baia Mare și pentru combaterea violenței în școli.

,,Luptele” pentru cauze nobile sunt specialitatea lui Rareș de ani buni, iar alături de colegii de la Târgu Lăpuș desfășoară constant activități umanitare pentru membrii comunității.

Colaborarea cu SUPER EROII CU NEVOI SPECIALE din cadrul ASSOC Baia Mare este una dintre misiunile de suflet ale lui Rareș, iar drumeția pe Munții Țibleș organizată pentru aceștia în urmă cu doi ani, rămâne o amintire de neuitat.

Îi urăm mult succes și vă îndemnăm să participați și să oferiți sprijin acestor oameni minunați – tinerii cu nevoi speciale ai ASSOC Maramureș.

Vă reamintim că Gala Caritabilă de Lupte: FII SUPER EROU ÎN RING! va avea loc în data de 24.01.2026, la Sala Sporturilor,, Lascăr Pană” din Baia Mare, începând cu ora 17:00.

𝑴𝒖𝒍𝒕 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔 𝒕𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐𝒓!