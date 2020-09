Am primit pe adresa redacției un articol lung, semnat Tabita Pop, un nume ciudat care indică sigur un pseudonim, deosebit de interesant. Întreg articolul e foarte bine documentat, scris cu mult profesionalism, cu detalii de culise, accesibile doar persoanelor din preajma eroilor principali ai dezvăluirilor.

Oameni buni, sunt un cetățean din județul Maramureș, născut și crescut aici, care prin perspectiva activității profesionale și a relațiilor personale pe care le am în interiorul grupului de firme ATP Exodus și în cadrul cultului penticostal, am aflat câteva informații foarte importante, grave și periculoase.

Cred că aceste elemente trebuie să fie cunoscute de cât mai mulți oameni, fiindcă viitorul nostru ca maramureșeni este pus în pericol de planurile diabolice ale unor oameni fără Dumnezeu și fără morală, care din lăcomie și dorința de a dobândi puterea totală sunt gata să trădeze poporul, țara și interesele cetățenilor.

Am participat în ultima vreme la mai multe discuții și întâlniri, prin intermediul cărora am aflat o mulțime de date care arată că un grup de persoane deosebit de influente din mediul politic județean pregătește câteva mișcări economice și tranzacții politice care reprezintă un act de trădare națională.

Prin aceste mașinațiuni politice, o mare parte a economiei județului Maramureș, inclusiv elemente foarte importante de infrastructură strategică, va ajunge sub controlul unor firme din China, controlate de Partidul Comunist Chinez.

Am asistat la discuții, am auzit informații precise și am primit confirmarea unor intenții clare de transferare către chinezi a proprietății sau administrării unor bunuri și infrastructuri strategice ale județului Maramureș.

Prin intermediul unor persoane care acum candidează la funcții importante de mare putere în administrația locală și județeană, statul chinez, Partidul Comunist Chinez și firmele-paravan pe care acestea le folosesc urmează să dobândească proprietatea sau controlul total asupra mai multor proprietăți strategice din economia județului Maramureș:

1. Barajul de la Runcu

2. Lacul Firiza

3. Minele conservate și abandonate din județul Maramureș

4. Depozitele de steril și iazurile de decantare din județ

5. Fostul Combinat Romplumb

6. Izvoarele de apă minerală ale județului Maramureș

7. Aeroportul Internațional Baia Mare

8. Sistemul de Colectare și Prelucrare a Deșeurilor din județul Maramureș

9. Sistemul de transport public din Baia Mare

10. Platforma de telecomunicații și releele de la Mogoșa

O să vă explic în continuare detaliat care sunt planurile diabolice legate de aceste 10 resurse strategice ale județului Maramureș, așa cum am aflat în urma discuțiilor la care am participat și documentelor și corespondenței pe care le-am văzut sau care mi-au fost transmise, dar și pe baza modului în care intuiesc că s-au derulat unele negocieri la care nu am fost de față.

Dar mai întâi să aflăm cum s-a ajuns la situația de astăzi.

Totul a început acum câțiva ani, când Mircea Cirț, prin intermediul uneia dintre firmele din grupul ATP Exodus, a importat din China cantități mari de piese auto și piese de camioane NO NAME, adică pirat, pe care le-a pus în vânzare prin intermediul rețelei de distribuție ATP.

Piesele au fost importate de la firma Tri-Ring Group din Hubei, o firmă deținută 100% de statul chinez și controlată de Partidul Comunist Chinez. Firma are sediul în Hubei, capitala regiunii Wuhan, de unde a izbucnit și epidemia de Coronavirus care a distrus economia mondială în ultimele luni. Contactele de afaceri ale lui Mircea Cirț în Hubei, Provincia Wuhan, sunt Xu Liquan și Wan XiaoDong, lideri regionali ai Partidului Comunist Chinez, cu care Mircea Cirț întreține o relație foarte apropiată.

Scandalizați de valul uriaș de piese pirat care au intrat pe piața românească, producătorii europeni de autovehicule și piese de schimb, dar și clienții care au observat că vehiculele lor au fost servisate cu piese pirat au sesizat autoritățile, iar ancheta penală începută și nefinalizată a dus la blocarea parțială a stocurilor de piese pirat.

Acum un an și jumătate, după ce zgomotul primei tranzacții s-a liniștit, Mircea Cirț a reluat discuțiile cu reprezentanții de afaceri ai Partidului Comunist Chinez, prin intermediul ambasadoarei Chinei la București, Jiang Yu. Noul partener de afaceri al grupului ATP Exodus a devenit firma WeiChai Motors, producător de autocamioane, condusă de directorul general Sherman Sun.

Firma Weichai este proprietatea 100% a statului chinez, este condusă de reprezentanții Partidului Comunist Chinez și este susținută și supravegheată îndeaproape de Serviciile de Securitate ale Chinei, așa cum erau toate firmele din România înainte de 1989. Toate celelalte companii chinezești cu care Mircea Cirț a început să facă afaceri și discuții sunt controlate de statul și partidul comunist chinez.

Chinezii au pus la punct un proiect uriaș de finanțare a investiției în Maramureș, prin care i-au oferit la început lui Mircea Cirț un credit de câteva zeci de milioane de euro, pentru a începe construirea unei fabrici în care să asambleze camioane produse în China și trimise la Baia Mare prin containtere transportate pe mare și apoi cu camioanele ATP, de la Constanța sau din porturile Koper și Rijeka, din Slovenia și Croația.

Câteva zeci de camioane au și ajuns la Baia Mare, bucăți și angajații ATP Exodus au început să le asambleze. Desigur, operațiunile s-au desfășurat cu dificultate, secția de producție fiind improvizată, iar muncitorii nefiind calificați și pregătiți. Mircea Cirț a reacționat foarte violent, a urlat la oameni, i-a făcut incompetenți și a dat mulți afară, apelând la prietenii chinezi, care i-au trimis o echipă de montaj din China.

Camioanele din prima serie au fost montate de echipa de chinezi, care au primit statut special, toate onorurile posibile și ospitalitate deosebită, în vreme ce muncitorii români au fost dați deoparte și, la apariția pandemiei venite din China, când nu a mai fost de lucru, au fost în mare parte dați afară de azi pe mâine, fără a li se oferi șansa șomajului tehnic. În șomaj tehnic au rămas doar cei care erau penticostali, care au un regim special în cadrul grupului ATP Exodus.

În paralel, partenerii de afaceri tradiționali ai grupului ATP au aflat de planurile și mașinațiunile lui Mircea Cirț și au început să reacționeze. Mai întâi, unele firme auto europene au trimis controale oficiale și neoficiale la reprezentanțele auto și la servisurile ATP, ca să verifice bănuielile conform cărora acolo se fac reparații și asistență tehnică folosindu-se piese chinezești.

În etapa a doua, mai multe companii auto europene și japoneze au decis să reducă limita de credit financiar oferită pentru ATP, considerând compania ca fiind de risc maxim, iar multe își caută acum alți parteneri locali, pentru a deschide reprezentanțe. Este o măsură firească, atunci când afli că dealerul tău local decide să deschidă afaceri cu chinezii, care niciodată nu au făcut o competiție corectă și mereu au produs piese pirat.

Acum, când chinezii vor să intre în România, și deci și pe piața europeană, cu camioane care se vând la prețuri cu 20–30% mai ieftin decât cele produse de MAN, Mercedes, Ford sau Iveco, aceste firme își văd pusă îi pericol activitatea și desfacerea regională și caută soluții de protejare a pieței și de găsire a altor parteneri locali.

Grupul de firme ATP este aproape de autodistrugere, fiindcă și-a pierdut încrederea și creditul producătorilor europeni de automobile și camioane. Dacă ești reprezentant MAN, Mercedes, Mazda, Opel, Suzuki și Iveco, de ce te chinui să aduci chinezării?

Dacă vrei să produci camioane, de ce nu construiești o fabrică de camioane MAN, Ford sau Iveco, cu care ai deja afaceri? De ce introduci piese chinezești pe piață, în loc de piesele originale? ATP și Mircea Cirț și-au pierdut total încrederea partenerilor și furnizorilor tradiționali.

În acest context, grupul ATP se află într-o situație financiară extraordinar de dificilă, disperată chiar, iar singurii bani care mai intră în fluxul financiar al companiilor din grupul condus de Mircea Cirț sunt banii chinezilor.

Iar chinezii trimit la Baia Mare mult mai mulți bani decât cei necesari asamblării camioanelor care nu prea au piață de desfacere, fiindcă ei finanțează campania electorală a candidatului la primărie Mircea Cirț, iar planurile lor sunt mult mai ample, complicate și diabolice.

Chinezii se pregătesc să trimită spre Maramureș fonduri uriașe (se vorbește de peste 1 miliard de euro, sumă pe care o menționează foarte des și candidații Mircea Cirț și Ionel Bogdan), urmând a primi la schimb părți importante din economia și infrastructura județului.

Să vedem acum în mod amănunțit care sunt planurile chinezilor, pe care Mircea Cirț și acoliții lui se străduiesc să le execute fidel și cu exactitate:

1. Chinezii vor să ia în proprietate Barajul de la Runcu

Chinezii sunt extrem de interesați de infrastructura strategică de apă și energie, oriunde în lume. În cazul barajului de la Runcu, ei au aflat că statul român nu are resursele necesare investițiilor de dezvoltare, care sunt amânate de zeci de ani, de la moartea lui Ceaușescu.

Chinezii i-au dat ordin lui Mircea Cirț să negocieze cu guvernul PNL preluarea în concesiune și apoi în proprietate a barajului, ei urmând să pună la dispoziție banii pentru investiție. Camioanele Truston montate de ATP și produse de Weichai sunt instrumentul esențial pentru execuția lucrărilor.

Surpriză: ce credeți că s-a întâmplat în prima zi în care Mircea Cirț a devenit candidatul PNL la Primăria Baia Mare? A efectuat o ”vizită de lucru” la Barajul Runcu, alături de Ionel Bogdan și de Ervin Molnar, pus recent de PNL ca director la Compania de stat ”Apele Române”.

2. Chinezii vor hidrocentrale și parc acvatic pe Lacul Firiza

În aceeași zi cu vizita la Runcu, cei trei crai ai partidului liberal, cumpărați de chinezi cu tot cu hainele de pe ei, au ajuns să viziteze și Lacul Firiza. Cu aceleași fonduri ale chinezilor, planul este ca aici să se construiască mai multe hidrocentrale și un parc de divertisment acvatic.

Rezerva strategică de apă potabilă a municipiului Baia Mare urmează a se transforma în sursă de energie electrică și parc de distracții controlat de firmele chinezești controlate de Partidul Comunist. La vedere, administratorii afacerii vor fi oamenii lui Cirț de la ATP și niște politruci de la PNL, slugile lui Ionel Bogdan.

3. Chinezii vor minele din Maramureș

De ce credeți că minunatele camioane ale lui Mircea Cirț se numesc ”Truston”? Fiindcă, absolut întâmplător, cel mai mare producător chinez de utilaje de excavare minieră se numește tot așa, Truston. Și această firmă este deținută integral de statul comunist chinez, iar numele camionului i-a fost dictat la telefon lui Mircea Cirț de către cineva de la ambasada Chinei.

Chinezii sunt extrem de interesați să concesioneze cât mai multe din minele din Maramureș, unde urmează să aducă utilaje gigantice de excavare și să angajeze, pe salarii de batjocură, mineri din zonă. Dacă nu vor găsi suficienți muncitori, sunt pregătite actele ca să se aprobe de către guvern aducerea câtorva mii de muncitori din Asia, chinezi, pakistanezi, indonezieni și muncitori din Sri Lanka.

Minele din Maramureș au resurse incredibile de metale prețioase și semiprețioase, pe care chinezii vor să le valorifice în interesul lor. Nu va conta că demolează munți, deviază sau distrug râuri și păduri, lăcomia lor este fără limite, iar poluarea în Maramureș va ajunge din nou la cote incredibile, exact ca în orașele chinezești, unde oamenii sunt obligați să umble cu mască pe stradă de peste douăzeci de ani încoace.

4. Chinezii vor imediat haldele de steril și iazurile de decantare

Cum au aflat chinezii de minele din Maramureș și de bogăția incredibilă a acestora? Simplu: acum câțiva ani, zeci de trenuri au cărat sute de vagoane containerizate, încărcate cu steril din Maramureș, pe calea ferată, către Constanța. Acolo containerele au fost urcate pe vapoare și cărate în China.

Oficial, firma care a cumpărat sterilul era din Elveția, dar de fapt era doar un paravan al statului chinez. Analizând sterilul importat atunci, chinezii au realizat că în Maramureș se află o comoară, pe care ei ar fi bine să pună mâna.

Maramureșul are, în prezent, peste 500 de halde de steril, mai mari sau mai mici, rezultate din exploatarea minieră din perioada lui Ceaușescu și 15 iazuri de decantare în care se află același complex de metale prețioase și semiprețioase.

Misiunea slujitorilor români ai intereselor chinezești este să aranjeze cât mai repede transportul acestor halde de steril către China. Uite cum camioanele chinezești ale lui Mircea Cirț vor avea iar de lucru, atât la excavare, cât și la transport.

5. Combinatul Romplumb, făcut praf și pulbere pentru oțel

Unul dintre cele mai dragi planuri ale lui Mircea Cirț și ale prietenilor săi chinezi este demolarea integrală a ruinelor Combinatului Romplumb, inclusiv a Turnului de la Combinat, de unde pot rezulta câteva sute de tone de oțel beton.

La acesta, se adaugă și ruinele celorlalte fabrici din Baia Mare și din județ, de unde se mai pot extrage multe tone de oțel. Toate vor fi exploatate cu utilajele de excavare chinezești Truston și cu camioanele Truston ”fabricate” de ATP.

În locul clădirilor industriale, chinezii au pregătit câteva sute de milioane de euro, pentru construirea de apartamente, care vor fi închiriate localnicilor. Investiția cea mai sigură: imobiliare, proprietăți care nu își pierd valoarea.

6. Au pus ochii pe apele minerale din județ

Chinezii au aflat că în județ există mai multe borcuturi, adică izvoare cu ape minerale extrem de prețioase, încă neexploatate la potențialul lor real. Au dat ordin slugilor lor din teritoriu să se informeze ce trebuie făcut ca aceste izvoare să le fie concesionate pe minim 99 de ani.

Vizita la Firiza și Runcu a lui Mircea Cirț, Ionel Bogdan și Ervin Molnar a avut și această temă pe ordinea de zi. Apa este o resursă strategică a planetei, iar chinezii vor să dețină tot ceea ce este strategic, de la surse de energie, resurse minerale și producție de electricitate.

7. Aeroportul, teritoriu chinezesc

Chinezii privesc cu ochi foarte lacomi și la aeroportul din Baia Mare, proaspăt modernizat. Ei plănuiesc să transforme Baia Mare într-un nod de infrastructură aeriană pentru zborurile companiilor lor naționale, China South, Air China, China Eastern și Hainan Airlines, care ar putea să își amplaseze o bază logistică la aeroportul din Baia Mare.

Sunt deosebit de interesați de capacitatea logistică a aeroportului, dar și de faptul că, în preajmă, se află mai multe fabrici care produc componente de avioane, din aluminiu. Iar aluminiul chinezesc este mai ieftin, fiindcă jefuiesc resursele minerale ale unor țări din Africa, așa cum plănuiesc să jefuiască și minele din Maramureș.

De aceea, o să vedeți curând tot soiul de discursuri politice care vor propune privatizarea aeroportului din Baia Mare sau introducerea acestuia în niște combinații de asociere public-privată, cică pentru ”eficientizarea activității”. Mircea Cirț a fost membru în Consiliul de Administrație al aeroportului, numit de către Zamfir Ciceu, consătean, văr cu Ionel Bogdan și coleg de partid, așa că știe exact ce pași trebuie să facă pentru a privatiza aeroportul în favoarea chinezilor.

8. Gunoaiele reprezintă o investiție strategică pentru chinezi

Chinezii au aflat că administrațiile județene din ultimii 16 ani au reușit performanța incredibilă de a ”construi” o stație de selectare și reciclare a deșeurilor fix pe un deal care o ia la vale și au informații sigure că acea stație de la Fărcașa nu va funcționa niciodată, fiindcă nu va obține autorizațiile legale necesare.

În schimb, chinezii propun o altă investiție și au deschis deja discuții pentru construirea de către ei, prin Mircea Cirț și cu camioanele ”produse” de acesta, a unei noi facilități de mare amploare, undeva lângă Baia Sprie, spre Cavnic. Vor să profite de faptul că în acea zonă PNL controlează toți primarii și va fi ușor să se închidă gura localnicilor care vor protesta contra poluării.

Controlând stația de selectare a gunoaielor, vor controla practic tot sistemul de colectare a deșeurilor, eliminând de pe piață toate firmele actuale și impunând monopolul firmei pe care vor să o înființeze în asociere cu câțiva politicieni locali, și la care vor oferi pentru început 150 de autospeciale de transport gunoi, ”fabricate” tot de fabrica lui Mircea Cirț.

9. Transportul public din Baia Mare va fi chinezesc

Chinezii s-au gândit că prietenul Mircea poate asambla și autobuze, tot din piese aduse cu vaporul din China. În acest sens, au pus deja la cale un plan de concesionare a transportului public în oraș, prin care vor privatiza actuala firmă Urbis, vor prelua toate autobazele și stațiile acesteia și vor efectua ei transportul public, solicitând și subvenții de la Consiliul Local.

Practic, vor suge la trei oi, fiindcă vor primi de la Urbis rate lunare uriașe pentru autobuzele cumpărate, vor percepe bani pe bilete și abonamente de la pasageri, dar vor prelua și o felie grasă din bugetul local, prin subvențiile acordate pentru transportarea elevilor, pensionarilor și a altor categorii defavorizate.

10. Ochii pe Mogoșa

Chinezii sunt în plin război mondial pentru acoperirea traficului de date 5G cu dispozitivele lor, fabricate sub marca Huawei. Acoperirea teritoriului se face cu relee de mare putere, amplasate în zone înalte, de unde pot asigura acoperirea unui teritoriu cât mai mare.

Prin bunele relații pe care le pot avea în orice guvern român de după alegeri, chinezii speră să poată amplasa în Maramureș primele relee Huawei, chiar pe stația de telecomunicații de la Mogoșa.

*

Omul-cheie în tot acest plan este Mircea Cirț, patronul grupului ATP Exodus și candidat al Partidului Național Liberal la Primăria Municipiului Baia Mare.

În toamna lui 2018, Mircea Cirț a susținut-o pe Viorica Dăncilă, dar când guvernul PSD a căzut, Mircea Cirț s-a reorientat rapid către Robert Sighiartău și Ionel Bogdan.

A luat legătura cu ”frații” săi penticostali bine înfipți în structurile politice ale Partidului Național Liberal și, prin intervenția ”fratelui” Robert Sighiartău, penticostal de la Bistrița, patron al unor firme de transport de persoane care au cărat muncitoriila sparanghel în Germania și secretar general al PNL, a fost numit peste noapte candidat al PNL la Primăria Baia Mare.

A devenit imediat și vicepreședinte al PNL Maramureș, deși nici nu a demisionat din PSD, partid care l-a pus anterior în tot soiul de comisii și consilii de administrație ale statului și care i-a asigurat protecția în cazul scandalului cu piesele auto pirat aduse din China.

Planul este deja pus la punct și concesionările, asocierile sau vânzările de pachete de acțiuni vor fi efectuate imediat după alegeri, cu binecuvântarea oamenilor din guvern controlați de complicii din politică și oamenii de afaceri chinezi din spatele lui Mircea Cirț.

Dacă Mircea Cirț câștigă Primăria Baia Mare, atunci va fi și mai rău, fiindcă privatizările vor afecta și proprietățile de pe aria municipiului Baia Mare, în special lacul Firiza și fostul Combinat.

*

Îmi este foarte frică pentru siguranța vieții mele și a familiei mele și știu sigur că, dacă se va afla precis identitatea mea, Mircea Cirț și complicii lui vor face orice ca să mă elimine și să oprească aflarea adevărului.

Am încredere în instituțiile statului român și în mintea de pe urmă a tuturor cetățenilor, să se sesizeze asupra acestor pericole și să blocheze toate intențiile diabolice de vindere pe bucăți a Maramureșului către companiile-paravan ale Partidului Comunist și statului chinez.

Putem opri marele jaf care se pregătește! Putem noi să ajungem să fim străini în țara noastră, și slugile chinezilor?

După ce ne-au adus coronavirusul, acum doresc să acapareze tot prin distrugerea sistematică a economiei.

Înclinăm să cred că autorul e jurnalist, sau a cochetat cu această profesie, pentru că ne este greu să credem că un amator ar fi reușit să fie atât de clar și precis în prezentarea cazului. La finalul articolului, autorul își face griji în legătură cu repercusiunile pe care le-ar putea avea el și familia, dacă i s-ar descoperi adevărata identitatea.