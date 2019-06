România a disputat ieri meciul din semifinalele campionatului european de fotbal din Italia. Naționala noastră a jucat împotriva Germaniei un meci extrem de dificil care, însa nu ne-a adus locul mult dorit în finala. Deși acești copii nu au reușit sa ajungă până în finala acestui campionat cu siguranță au reușit sa ajungă în inimile noastre. Aceștia au reușit sa facă din nou o țara întreaga sa traiască și sa se uite cu emoție la un meci al echipei naționale.

După mai bine de 20 de ani o națională de tineret a ajuns să joace iar la un campionat european, dar de aceasta data am reușit sa facem acest lucru cu mândrie si sa uimim o lume întreaga , deși am fost in cea mai grea grupa si toată lumea își făcea deja calcule cate puncte sa facă pe lângă cele 3 pe care le va obține cu Romania, am reușit sa ii surprindeam pe toți si sa câștigam la scor 2 din cele 3 meciuri iar cu Franța am jucam la egal.

Pentru tot ce ati făcut pentru noi nu rămâne decât sa va mulțumim! Deși nu jucam o finala am câștigat o echipa! Iar voi cu siguranța ați câștigat o țara întreaga de partea voastră. Capul sus copii pentru noi sunteți eroi!

Va mulțumim pentru emoție, pentru bucurie si pentru faptul ca voi scrieți istorie pentru fotbalul Romanesc. De astăzi multi copii o sa meargă la fotbal cu gandul sa ajungă ca Pușcaș, Radu sau Hagi.