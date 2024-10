Sâmbătă, 26 octombrie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda manșei secunde a dublei dintre CS Minaur și Beykoz Bld SK din turul al doilea al EHF European Cup. Băimărenii au controlat și acest joc, la fel cum au făcut și vineri (44-30), doar că scorul a fost mult mai strâns. S-a jucat într-un ritm de antrenament al contraatacurilor, dovadă numărul enorm de goluri pentru un meci european: 47-39 (23-20). Minaur merge în turul III (16-imi), alături de Potaissa Turda (39-39 și 25-31 cu nord-macedonenii de la Ohrid), tragerea la sorți urmând să aibă loc marți, la sediul EHF de la Viena.

Cu excepția lui Marcus Dahlin (menajat), toți jucătorii de pe raportul de joc au intrat în teren, iar de la Minaur fiecare jucător de câmp a marcat cel puțin un gol. A fost mai degrabă un antrenament reușit pentru meciul de miercuri, 30 octombrie, ora 18.00, când vom juca acasă cu HC Buzău.

CS Minaur Baia Mare – Beykoz Bld SK: 47-39 (23-20)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 500 spectatori

Arbitri: Ioannis Fotakidis și Charalampos Kinatzidis (Grecia). Observator: Christos Mouttas(Cipru)

Aruncări de la 7m: 5-2 (transformate: 4-1; au ratat Kozakevych / Done). Minute de eliminare: 8-4 (Nagy, Burzak, Kozakevych, Fotache / Ersin, Ates)

Minaur: Anton Terekhov (6 intervenții), Hayder Al-Khafadji (6 intervenții) – Tudor Botea 4 (unul din 7m), Milan Kotrc 5, Artem Kozakevuch 7, Ivan Burzak 5, Anderson Mollino da Silva 3, Marcus Dahlin (nu a jucat), Erik Leonard Pop 5, Robert Nagy 6 (3 din 7m), Mihai Bogdan Dobra 1, Viorel Fotache 1, Stevan Vujovic 3, Vlad Andrei Pop 5, Remus Chiș 1, Mario Racolța 1. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

Beykoz: Halil Cangur, Burak Turan (9 intervenții, a apărat un 7m) – Yasar Erdem Ates 5 (unul din 7m), Ali Emre Babacan 7, Fatih Calkamis, Ramazan Done 7, Sertan Can Erdogan, Onur Ersin 3, Omer Faruk Guldal 1, Danyel Kaya 2, Dogukan Keser 4, Adnan Tayfur 5, Salih Uludag 5. Oficiali: Mesut Ilgin (antrenor principal), Akin Yenigun (secund), Ozhan Devre (maseur), Cengiz Taskin Hatirnaz (team manager), Murat Varli (antrenor cu portarii).