La începutul lunii decembrie v-am relatat povestea Melisei Varga, studentă la Facultatea de Litere din Baia Mare, care a fost diagnosticată cu o boala gravă.

În data de 6 ianuarie am fost la cea de a 3-a ședință de chimioterapie. „Medicul a hotărât să îmi reducă doza unui citostatic deoarece, în urma tratamentului, mi-a fost afectat sistemul nervos periferic și am fost la un pas de a face o semiparalizie. Mai mult, ultimele analizele nu au ieșit bine deloc, motiv pentru care mi-a fost recomandat să fac o injecție după fiecare ședință de chimioterapie.” – zicea atunci Melissa.

Din păcate, boala nu ține cont de statutul social sau de vârstă. Te ia pe nepregătite, iar atunci trebuie să fii tare și să ai ajutorul celor din jur pentru a ieși învingător.

În cazul Melisa Roxana Varga, care a fost diagnosticată cu o boală gravă, ea a ieșit învingătoare. Ca urmare a solidarității extraordinare a comunității și a forței sufletești a Melisei, se întrevede o minunată speranță, dar pentru asta încă este nevoie de noi, de toți.

În primăvară, Melisa a ajuns în Austria și a făcut o serie de investigații. Unele tumori au stagnat și se poate opera. „Dragi prieteni, vreau să încep prin a vă mulțumi pentru tot ce ați făcut pentru mine! Datorită vouă am reușit să ajung în Austria pentru a face investigațiile care mi-au fost indicate de medic, PET-CT etc.” – spunea în urma investigațiilor din Austria.

Am primit rezultatul, iar din spusele medicilor rezultatul PET-CT-ului a ieșit bine, unele tumori au stagnat iar altele s-au micșorat. Medicii au decis că sunt eligibilă pentru operația HIPEC care se va face la sfârșitul lunii aprilie dacă totul decurge bine iar asta mă face foarte fericită și încrezătoare că voi reuși cu ajutorul lui Dumnezeu și al vostru. Am întrebat costul operației, dar din păcate nu am primit un răspuns deoarece costul este influențat de complicațiile care pot apărea în timpul și după realizarea acesteia, dar cu siguranță voi primi un preț estimativ. Vă rog din suflet să fiți în continuare lângă mine cum ați fost de la bun început, fără bunătatea și rugăciunile voastre nu aș fi reușit să ajungă până aici. Vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul!”, a arătat atunci Melisa.

Acum, după ce a terminat cu operația și e bine, Melissa nu a uitat de cei care au ajutat-o și le arată recunoștința cu ocazia zilei ei de naștere: „Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru urările făcute și pentru că sunteți mereu alături de mine ! A fost cea mai specială zi din viața mea, mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fiu acasă lângă familia mea și că am în jurul meu atâta lume care ma iubește familia, prietenii și toți oamenii din jurul meu mă fac să fiu puternică si pentru asta vă mulțumesc ! ”-a scris aceasta pe o rețea de socializare.