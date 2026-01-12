În timp ce unii se plâng de stratul generos de zăpadă, alții se bucură de el și profită din plin. La Borșa, pe Pârtia Olimpică de Schi, la mijlocul lunii februarie,respectiv 14-15 februarie, se mută capitala distracției ibernale: edișia cu numărul 13 al W𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐨𝐮𝐫 – ediția 𝟐𝟎𝟐𝟔 = 𝐋𝐔𝐂𝐊𝐘 𝟏𝟑



Winter Tour este un festival de weekend, o caravană a distracției pe pârtiile de ski din România, unde iubitorii zăpezii sunt așteptați cu multă voie bună, provocări, premii și petreceri après-ski.