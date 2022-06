Azi, 27 iunie, s-au afișat rezultatele la examenul de Bacalaureat. În Maramureș, înainte de contestații, procentul de promovabilitate este de 71,49%. În 2021, rata de promovare a fost de 66,54%.

În această sesiune, trei eleve au reușit să ia 10 pe linie. Este vorba despre Miruna Manu de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, Ana Pop Sitar și Antonia Moge de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare.

Am stat de vorbă cu Miruna, încercând să luăm pulsul elevilor de zece din județ.

eMaramureș: Ai una dintre cele 3 medii de 10 din Maramureș, ce poți să ne spui despre acest rezultat de-a dreptul de apreciat?

Miruna: Acest rezultat nu este numai meritul meu, ci este și al cadrelor didactice ale Liceului Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, care mi-au îndrumat pașii, m-au sprijinit și m-au ajutat să demonstrez că se poate, chiar și fără meditații în particular.

eMaramureș: Cât ai muncit pentru a ajunge la această performanță?

Miruna: Pe lângă ajutorul profesorilor, această performanță se datorează și muncii mele constante pe parcursul celor patru ani de liceu. Nu am acordat o atenție deosebită acestui examen, dat fiind faptul că facultatea la care doresc să aplic nu ține cont de aceste rezultate, însă faptul că am învățat constant m-a ajutat enorm. Într-adevăr, în ultima lună am alocat puțin mai mult timp pregătirii pentru bacalaureat, însă fără să neglijez examenul de admitere și timpul meu liber.

eMaramureș: Ce ar trebui să facă un elev înainte de examenul maturității?

Miruna: Dacă ar fi să dau un sfat viitorilor candidați la acest examen, acela ar fi să nu se streseze, să pornească ușor cu gândul că au timp pentru toate. Cel mai important lucru îl reprezintă organizarea, iar astfel vor avea timp atât pentru învățat, cât și pentru ieșitul cu prietenii. O notă maximă la bac nu înseamnă zeci de ore de învățat, ci înseamnă organizare și consecvență. Nu în ultimul rând, i-aș sfătui să încerce să își facă singuri comentariile la limba română pe parcursul anului terminal, ceea ce presupune 2-3 ore alocate din când în când, lucru care îi va ajuta să rețină mult mai bine informațiile înainte de examen, eu fiind o elevă căreia îi era teamă de această probă.

eMaramureș: Cum ai aflat de nota ta și care a fost prima reacție?

Miruna: Nu mă așteptam la nota maximă, mai ales la prima probă, cea de limba română, iar în momentul în care am văzut rezultatele, am mai verificat o dată codul, să mă asigur că sunt notele mele. După aceea, bineînțeles că m-am bucurat și mi-am sunat părinții.

eMaramureș: Ce planuri ai pentru viitor?

Miruna: În viitor, mi-aș dori să studiez medicina în cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, lucru pentru care m-am și pregătit în ultimii doi ani.

eMaramureș: La final de interviu, dacă vrei să lași un mesaj pentru cunoscuți, cititori, colegii tăi care au susținut examenul în această perioadă, ce le-ai spune?

Miruna: În final, doresc să le mulțumesc profesorilor, părinților, dar și prietenilor care m-au ajutat de fiecare dată când îi sunam și le puneam nenumărate întrebări privind operele care trebuie studiate sau îi rugam să mă ajute cu rezolvarea anumitor exerciții. Nu există succes fără colaborare și implicare, însă există fără ore în particular. Mulțumesc tuturor!