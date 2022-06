eMM: De unde a început totul? Ai fost susținută de cineva să începi meditațiile cu elevii?

Patricia: Pasiunea mea pentru matematica a existat de când mă știu, dar totul a prins contur când colegii mă întrebau pe mine cum se rezolva și trebuia sa le explic. În anul 1 de facultate aveam o fetită la care îi dădeam ore, după încă una și deja lumea începea sa vorbească. Am ajuns ca la finalul anului 2 să fi lucrat cu peste 30 de copii. Nu am fost susținută de-ai mei din punct de vedere financiar, și atunci acesta a fost un mare plus pentru mine, pe lângă bursa de performanță academică pe care o primeam deja.

eMM: Ce te recomandă să te ocupi de pregătirea copiilor?

Patricia: Cred ca răbdarea și „copilul” din mine mă face să mă atașez de copii și ei de mine. Am văzut ca prind foarte mare drag sa facem ore, ii stimulez cu tot felul de concursuri și premii. Majoritatea orelor se desfășoară on-line și a fost un avantaj, deoarece datorita aplicațiilor din ziua de azi am reușit sa ii fac sa învețe și prin joc si sa ii fac curioși sa exploreze și aceasta parte a matematicii.

eMM: Cu ce rezultatele ale elevilor pe care i-ai pregătit te mândrești cel mai tare?

Patricia: Mă mândresc atât cu cei care au avansat considerabil în cunoștințe, dar și la medie. Am copii care în decurs de un an, au avansat două sau chiar trei puncte la medie. Am alți copii care au ajuns la olimpiada județeană, și sunt foarte mandra de fiecare în parte!

O altă secțiune au fost cei care nu și au promovat examenul de bacalaureat și m-au contactat după afișarea notelor. In decursul a nici doua luni între sesiunea din iulie și cea din august cu multă munca am reușit sa o aduc la un nivel mai ridicat astfel încât a reușit sa își ia examenul de bacalaureat.

eMM: De ce ar alege un elev să lucreze cu tine înainte de examenul de BAC?

Patricia: Nu știu de ce ar alege sa lucreze cu mine și nu cu un profesor, dar cei care au lucrat cu mine au spus ca nu au înțeles în 2 ani de meditații cu profesor cât au înțeles cu mine încă din primele ore. Eu cred ca sunt mai apropiată de vârstă și pot sa expun problemele sub o alta perspectiva.

eMM: Cum te caracterizezi pe tine ca studentă?

Patricia: Eu mă caracterizez ca o studentă silitoare căreia îi place sa muncească pentru ca rezultatele frumoase sa mă ajute într-un final sa ajung cadru universitar.

eMM: Care este cel mai important rezultat obținut de tine până acum în domeniul educațional?

Patricia: Nu pot spune ca am un cel mai important rezultat, mereu am fost o eleva silitoare, șefă de promoție, apreciata de profesori. Bacalaureatul a fost o prima mare realizare, pentru ca toată lumea mă subestima la momentul respectiv. Mai apoi la facultate am fost plăcut surprinsa de nivelul de cunoștințe pe care care îl aveam, urmând sa am media 9.50 la începutul facultății, pana ce am ajuns media la 10.

eMM: Ce planuri ai pentru viitor? Au de a face în continuare cu matematica?

Patricia: Pe viitor mă voi înscrie la master în timp de voi profesa la gimnaziu, iar după ce mă voi înscrie la doctorat voi aplica pentru postul de asistent în cadrul universității noastre.