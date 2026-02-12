Supărarea lui Charlie Ottley este pe deplin justificată, iar responsabilitatea aparține fără echivoc celor din conducerea Organizația de Management al Destinației Maramureș care, în mandatul trecut, au semnat contracte și au angajat cheltuieli fără acoperire bugetară, gestionând fraudulos și defectuos banii publici în 2023 și 2024.

Iresponsabilitatea are chiar trei nume: Paul Habina (foto), fost director OMD, Alina Prisecaru, care semna cu delegare pentru funcția de director economic și Ionel Bogdan, fost președinte al Consiliului Județean și al OMD Maramureș, în subordinea căruia se afla OMD.

Charlie Ottley a lucrat ca un adevărat profesionist. A realizat un film exemplar și și-a îndeplinit integral obligațiile contractuale. Problema nu este prestația sa. Problema este faptul că OMD a continuat să cheltuiască bani peste alocările financiare existente și să încheie contracte fără a mai avea resurse pentru a le onora.

Când banii s-au terminat, factura lui Charlie Ottley nu a fost nici măcar înregistrată în contabilitate, la fel ca multe facturi similare. Aceasta este realitatea administrativă.

Gabriel Zetea: „Actuala administrație NU a inițiat, NU a negociat și NU a semnat acest contract. Nu vom accepta transferul responsabilității. OMD a funcționat în 2023 și 2024. Doi ani în care s-au acumulat datorii în mod sistematic. Nu vorbim despre o scăpare punctuală ci despre o practică repetată: angajamente asumate fără acoperire bugetară, cheltuieli peste limitele aprobate, contracte semnate fără resurse reale pentru plată.

Rezultatul? Datorii istorice de milioane de lei, popriri pentru contribuții neachitate, conturi blocate și o instituție adusă în dezechilibru financiar major. Un exemplu clar: pentru un proiect legat de Corul Madrigal, OMD a fost obligat prin sentință judecătorească definitivă să achite peste 600.000 de lei.

Acești bani au fost plătiți recent, din fondurile actuale ale Consiliului Judetean, pentru decizii luate anterior de fosta conducere a OMD Maramureș.

Au existat și alte popriri, alte obligații restante, alte angajamente fără acoperire. De un an de zile reconstruim efectiv contabilitatea OMD. Refacem evidențe, analizăm documente incomplete și descoperim în continuare facturi neînregistrate. La fiecare verificare apar noi obligații care nu au fost evidențiate la momentul emiterii lor. Aceasta este moștenirea reală a anilor 2023–2024.

Raportul Corpului de Control, care detaliază aceste nereguli și mecanismul prin care s-au acumulat aceste datorii va fi transmis astăzi tuturor instituțiilor de presă, prin e-mail, pentru o informare completă și transparentă a opiniei publice.

Ne asumăm stabilizarea OMD și plata tuturor obligațiilor legale certe. Dar nu vom gira practici administrative iresponsabile și nu vom permite ca cei care au generat această situație să transfere astăzi vina asupra celor care încearcă să o repare.

Există facturi înregistrate și, mai grav, facturi neînregistrate din mandatul de director la OMD Maramureș al lui Paul Habina, toate rămase neachitate și lăsate moștenire actualei administrații. Pentru că așa au înțeles unii că se pune „Maramureșul pe primul loc”! Dar adevărul iese mereu la iveală!”.

Grigore Ciașcai