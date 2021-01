Situație revoltătoare la firma de salubritate din municipiul Baia Mare. Mai mulți angajați au fost pur și simplu dați afară, fără un motiv întemeiat și fără să li se dea explicații. Unul dintre angajați a înregistrat convorbirea telefonică cu reprezentantul firmei de salubritate din Baia Mare.

Discuția telefonică este pur și simplu INCREDIBILĂ. Reprezentantul firmei îi spune angajatului că l-ar putea muta pe o altă firmă și că nu se va întâmpla nimic: DOAR VA PIERDE CÂTEVA ZILE DE CONCEDIU. Aceasta este oare o practică a firmei de salubritate din Baia Mare? Oare Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș doarme? Dar sindicaliștii? Știm doar că unii dintre ei s-au implicat în a rezolva situația, fără rezultat însă.

Mai mult, muncitorul firmei de salubritate care și-a pierdut locul de muncă în miezul iernii spune că totul este o răzbunare a directorului general al firmei de salubritate! Asta după ce în urmă cu câteva luni și-au cerut bonurile de masă și au acordat interviuri reprezentanților mass-media.

”De acolo mi se trage totul. Cei care am vorbit cu presa am fost dați afară. I-am implorat să ne mai lase măcar până în luna martie și ne dăm noi demisia. I-am implorat pentru că avem rate de plătit, avem facturi mari la gaz pentru că e iarnă și trebuie să ne încălzim locuința. Avem facturi la curent. Eu nu locuiesc pe Craica. Așa să știți. Eu muncesc pentru a-mi plăti facturile. Ce vom face acum? O să ne mutăm în colibe, altceva nu avem ce face. Am încercat să îmi caut alt loc de muncă. Nimeni nu ne ia acum în mijlocul iernii. La primăvara poate ne va fi mai ușor să găsim un loc de muncă” ne-a spus băimăreanul. Menționăm și faptul că muncitorul (așa cum ne-a declarat) nu a lipsit nici o zi de la serviciu în toată perioada în care a fost angajat.

Redăm mai jos discuția dintre reprezentantul firmei de salubritate și fostul angajat, fără să mai facem niciun fel de comentariu. Ce spune cel care răspunde de salubritate este pur și simplu incredibil. Așteptăm o poziție oficială din partea firmei de salubritate dar și din partea ITM Maramureș, și de ce nu, și din partea sindicaliștilor maramureșeni.