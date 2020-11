Autor: Valer Marian

Gheorghe Șimon este deputat PSD de Maramureș din 2012, a fost ministrul Economiei în efemerul și caricaturalul guvern Tudose, iar, de aproape cinci luni, a fost uns președinte interimar al PSD Cluj de către bunul sau amic Marcel Ciolacu, liderul temporar al principalului partid de opoziție.

Șimon și-a început carieră politică că și consilier local în orașul sau de baștină, Vișeu de Sus, în perioada 1992-2000, după care a fost consilier județean de Maramureș, în perioada 2000-2012. Din 2010 deține funcția de vicepreședinte al PSD Maramureș. În postura de deputat a fost foarte discret, un no name și un no game, neremarcandu-se prin declarațîi, interpelări și inițiative legislative mai deosebite.

Aproape fantomatic a fost și în cele câteva luni în care a deținut funcția de ministru al Economiei. Cu toate acestea, în acest an electoral important, a fost trimis de actuală conducere a PSD în bătălie la Cluj, unde pesediștii au avut parte de umilințe electorale de aproape două decenii.

Gheorghe Șimon, alintat Ghiță, n-a făcut mare brânză că politician pentru oamenii din județul sau. Maramureșenii nu prea știu unde este biroul sau parlamentar, în primul rând și pentru că nu prea a acordat audiențele săptămânale la care era și este obligat în calitate de deputat.

În ultimii ani, a fost un fel de nomad, stând mai mult prin Baia Mare, unde a fost atras de cântecul de sirenă al fostei sale secretare de la ultima firma la care a fost director, și pe la Cluj, unde a cumpărat o casă mare pe stradă Moților în 2017, după ce fiul său a devenit student în urbea de pe Someș.

Astfel că, în casă de la Vișeu de Sus, a rămas cam singură soția sa, care este judecător de profesie și deține de mai mulți ani funcția de președinte al judecătoriei din localitate, în timpul exercitării căreia a fost acuzată frecvent că are o conduită de zbir. Șimon a știut însă să se folosească de politică pentru propria teșcherea și pricopsire.

Înainte de a deveni parlamentar, a fost timp de două decenii patron sau director la șase societăți comerciale, care au ajuns toate în faliment și au fost vândute la fier vechi (de la mașini și utilaje până la uși, ferestre și clanțe metalice, s.a.).

Prima lovitură a dat-o la SC Independența SA, fosta autobază de transport din Vișeu de Sus, la care a devenit acționar principal și pe care a acaparat-o împreună cu doi membri ai clanului Horjenilor din Moisei. Firma a intrat ulterior în faliment și a fost vândută la fier vechi.

Legat de firma Independența, Șimon a avut dosar penal pentru furt, după ce împotriva sa și a acoliților săi a fost depusă o plângere penală prin care au fost acuzați că ar fi sustras un TAF (tractor articulat forestier). Procurorii și judecătorii din zona l-au favorizat însă în condițiile în care erau colegi cu soția sa, judecătoare. Parchetul local i-a dat neînceperea urmăririi penale pentru furt și l-a trimis în judecată doar pentru abuz de încredere, fapta pentru care a fost achitat, ulterior, de un coleg al soției sale.

A mai cumpărat cu clanul Horjenilor, fabrică de gatere din orașul Borșa, pe care, la fel, au falimentat-o și au vândut-o la fier vechi. În perioada în care a fost director general la SC Mecanică SĂ din Vișeu de Sus, care avea că obiect de activitate fabricarea de motoare și turbine, a băgat în faliment și această societate comercială, care a fost vândută, de asemenea, la fier vechi. Ulterior, a fost angajat inginer șef la SC Cittelus SRL, care deținea o fabrică de mobilă în Vișeu de Sus, a cărei activitate s-a încheiat tot prin faliment și la fier vechi.

Un episod interesant din carieră profesională a deputatului Gheorghe Șimon este perioada 2000-2012, când acesta s-a mutat la Baia Mare, după falimentele în serie din zona Vișeu-Borșa. Referitor la această perioada, Șimon a consemnat în CV-ul său că a fost director la SC Angred SRL Baia Mare, cunoscută că întreprindere de vârf în domeniul producției de reductoare planetare și trolii din România, care a intrat și ea în faliment în anul în care a devenit deputat.

De fapt, această societate a intrat de două ori în faliment în perioada în care l-a avut pe Șimon la timonă. SC Angred a fost societate pe acțiuni (SA) până în 2008, când directorul Șimon a avut grijă să între în faliment, iar partea profitabilă să fie achiziționată de un SRL, în care erau asociate trei persoane fizice din București, Ploiești și Târgoviște, care a preluat și denumirea firmei. SC Angred SRL a intrat, de asemenea, în faliment în 2012, luând drumul fierului vechi.

Toate aceste falimente în serie dovedesc atât abilitățile manageriale cât și spiritul rapace al insipidului, inodorului și incolorului deputat de Maramureș, care este inginer mecanic de profesie și va rămâne în istorie drept un „Terminator” economic.

Dacă înainte a avut relații apropiate cu mafia fierului vechi, după ce a a ajuns în Parlamentul României, Gheorghe Șimon a avut legături strânse cu mafia lemnului din zona. În 2013, el a fost acuzat de către un fost consilier și viceprimar al orașului Vișeu de Sus, Adrian Filip, că împreună cu primarul acestei localități, Vasile Coman, zis Vărzaru, care deținea o firma care se ocupă cu tăierea și comercializarea de material lemnos, ar fi remis directorului general al Romsilva, Adam Crăciunescu o suma de 150 000-200 000 euro, pe care ar fi primit-o de la directorul tehnic al Direcției Silvice Maramureș pentru că acesta și mai mulți șefi de ocoale silvice din zona să fie menținuți în funcție.

Nici Șimon, nici Coman nu au avut vreo reacție la aceste acuzații. A reacționat doar fostul director general Crăciunescu, care l-a acționat în judecată pe Adrian Filip, dar a pierdut procesul atât la Judecătoria Baia Mare cât și la Tribunalul Maramureș. Relativ recent, ministrul demisionar al Mediului, Costel Alexe, a anunțat că la Ocolul Silvic Sighet din județul Maramureș, care se află în fieful electoral al deputatului Șimon, a fost descoperită cea mai mare tăiere ilegală din ultimii cinci ani, în cursul căreia au fost rași de pe față pământului 100 000 de metri cubi de arbori, totalizând o suprafață de 340 hectare de pădure.

Deputatul Șimon nu este străin nici de afacerile derulate în ultimii ani la spitalele din zona, în tandem cu senatorul PSD de Maramureș, Liviu Pop, originar tot din Vișeu de Sus, și cu fostul ministru al Sănătățîi, Sorina Pintea, fost manager al Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare, inculpata, arestată și trimisă recent în judecată de DNA pentru luare de mită în valoare de 35 000 de euro. (Apropo de apărătorii săi zeloși, preacinstita lor victima a mai luat o mită în ziua flagrantului, cu circa patru ore înainte, dar procurorii DNA nu au fost pe fază).

Cei trei politicieni maramureșeni sunt acuzați că au fost implicați în afaceri dubioase legate de investiții și achiziții de milioane de euro efectuate în ultimii ani la spitalele din orașele Vișeu de Sus și Borșa, aflate în fieful electoral al celor doi parlamentari de Maramureș. Astfel, sub ministeriatul Sorinei Pintea, la spitalul din Vișeu de Sus, au fost efectuate investiții pentru extindere și modernizare în valoare de circa șase milioane de euro. Aceste investiții sunt considerate inutile de mulți locuitori din zona în condițiile în care spitalul nu are asigurați medici și asistenți medicali suficienți, iar localnicii au acces la spitalul din Borșa, situat la o distanță de doar 17 kilometri, care a fost construit după Revoluție, este mai bine asigurat cu personal medical și dotat cu aparatură.

În lucrările efectuate la spitalul din Vișeu de Sus sunt implicate din plin firme controlate de primarul pesedist al orașului, Vasile Coman, prieten vechi și bun cu triada Pintea-Pop-Șimon. De exemplu, firma Coret SRL, patronată de soția primarului Coman, a furnizat materiale de construcții și a realizat lucrările de turnare a betonului la cele două noi corpuri construite (C și D).

La Spitalul de Recuperare din Borșa a fost achiziționată în anul 2019 aparatură medicală în valoare de un milion de euro peste care se așterne praful pe holuri și în subsoluri. Surse din zona susțin că la cele două spitale ar fi fost realizate faptic mari operațiuni de spălare de bani.

Cireașa de pe tort a triadei de Maramureș este rezolvarea în vara anului trecut a unei alocații guvernamentale de 20 milioane de euro pentru o pârtie de schi olimpică și o telegondolă în orașul Borșa, care are statut de stațiune turistică montană. Acești bani au fost rezolvați după ce deputatul Șimon și-a promovat un apropiat, pe Bogdan Tomoioaga, originar din Borșa, secretar de stat la Ministerul Turismului.

Acordul de finanțare a fost semnat cu fast, onoruri și multe salve de horincă în dată de 25 iulie 2019, într-o ședința a Consiliului Județean Maramureș convocată în hotelul Nord din Borșa. Invitați de onoare au fost doi miniștri ai guvernului Dăncilă: ministrul Turismului, Bogdan Trif, și ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Aproape un milion de euro a luat-o în scurt timp pe apă S…orinei. Mai exact, pentru pârtia și telegondolă de la Borșa a fost semnat un contract de consultanță în valoare de peste 4 milioane de lei cu o firma înființată și controlată de ex-ministresă Pintea. Este vorba de SC SOV Consulting SRL Baia Mare, care a fost înființată în 2007 de Sorina Pintea, la care a devenit asociat și soțul sau Ovidiu Goga (acronimul SOV derivă din prenumele Sorina și Ovidiu) și în care fostul ministru a activat, potrivit propriului CV, că și consultant până în 2009, când a devenit manager la Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare. De atunci și până în prezent, administratorul firmei este soțul Ovidiu Goga, fost ofițer SRI, din generația generalului Florian Coldea.

În ultima perioada, deputatul Șimon a intrat în legături și în afaceri și cu potența și temuta mafie oșenească, dar acestea le las pentru un articol viitor. Cu un astfel de ipochimen politic vrea PSD să seducă intelectualitatea, studențimea și clasa muncitoare din Cluj, care este un fief galben-portocaliu de aproape două decenii.

Conștient că la Maramureș nu mai are șanse să prindă un loc eligibil la următoarele alegeri parlamentare, Gheorghe Șimon vrea să se stabilizeze politic la Cluj, că președinte interimar sau definitiv de organizație, și să-și asigure un nou mandat de deputat, candidând pe primul loc pentru Camera Deputaților.

El se bazează pe susținerea președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, cu care s-a împrietenit în perioada în care erau amândoi membri ai guvernului condus de premierul Mihai Tudose, dar și pe sprijinul unor oameni care au activat sau activează în servicii secrete. Conform unor cunoscuți mai apropiați, Șimon a fost un interpus și un protejat al Sistemului în toate funcțiile manageriale și politice deținute. Așa cum am arătat cu alte ocazii, la adresa lui Tudose și a lui Ciolacu au fost lansate acuzații și există indicii plauzibile că ar fi ofițeri acoperiți ai SRI. Cert este că amândoi au absolvit Colegiul Național de Informații, iar Tudose are doctorat și Ciolacu este doctorand la Academia SRI.

Apropo de servicii secrete, până la următorul articol, îi solicit deputatului Simon să-mi răspundă la următoarele întrebări:

Dacă a fost racolat colaborator de Securitatea comunistă în timp ce era student la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, dacă a avut numele de cod „Radu” și dacă ofițerul sau de legătură a fost locotenent-colonelul Calian din Securitatea județului Cluj?

Dacă, după absolvirea facultății, a fost preluat, ca și colaborator, de Securitatea județului Maramureș, unde a avut numele de cod „Moisin” și l-a avut ofițer de legătură pe locotenent-colonelul Gal?

Dacă a continuat colaborarea cu SRI, succesorul Securității? (cotidianul.ro)