În contextul situației financiare de la nivelul OMD Maramureș și al discuțiilor apărute în spațiul public, Consiliul Județean Maramureș arată că supărarea lui Charlie Ottley este pe deplin justificată. Executivul CJ Maramureș subliniază faptul că responsabilitatea pentru situația creată aparține fără echivoc fostei conduceri a OMD, care în perioada 2023–2024 a semnat contracte și a angajat cheltuieli fără acoperire bugetară, generând un dezechilibru financiar major. Iresponsabilitatea are trei nume: Paul Habina, fost director OMD, Alina Prisecaru, care a semnat cu delegare pentru funcția de director economic, și Ionel Bogdan, fost președinte al Consiliului Județean și al OMD Maramureș, instituție aflată în subordinea sa.

Charlie Ottley a lucrat ca un profesionist și și-a îndeplinit integral obligațiile contractuale. Problema nu este prestația sa, ci faptul că fosta conducere a OMD Maramureș a continuat să cheltuiască peste alocările financiare existente și să încheie contracte fără a mai avea resurse pentru a le onora. În momentul în care fondurile s-au epuizat, factura sa nu a fost nici măcar înregistrată în contabilitate, situație regăsită și în cazul altor facturi similare. Aceasta este realitatea administrativă constatată.

Actuala administrație nu a inițiat, nu a negociat și nu a semnat acest contract și nu acceptă transferul responsabilității pentru decizii asumate anterior. În anii 2023 și 2024 s-au acumulat datorii în mod sistematic, nu ca urmare a unei erori punctuale, ci printr-o practică repetată: angajamente asumate fără acoperire bugetară, cheltuieli peste limitele aprobate și contracte semnate fără resurse reale pentru plată.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat că „maramureșenii trebuie să cunoască adevărul. Nu vorbim despre o scăpare punctuală, ci despre un mod de administrare care a generat datorii de milioane de lei. S-au semnat contracte fără bani în cont și s-au făcut cheltuieli fără acoperire bugetară. Consecințele le plătim astăzi.”

Acesta a subliniat că situația descoperită este gravă. „Am găsit datorii istorice, popriri pentru contribuții neachitate, conturi blocate și o instituție adusă în dezechilibru financiar major. Un exemplu clar este proiectul legat de Corul Madrigal, unde OMD a fost obligat prin sentință definitivă să achite peste 600.000 de lei. Acești bani au fost plătiți din fondurile actuale ale Consiliului Județean, pentru decizii luate în trecut.”

Potrivit președintelui CJ, de peste un an se desfășoară un proces amplu de reconstrucție administrativă: „Refacem contabilitatea OMD, analizăm documente incomplete și descoperim în continuare facturi neînregistrate. La fiecare verificare apar noi obligații care nu au fost evidențiate la momentul emiterii. Aceasta este moștenirea reală a anilor 2023–2024, iar responsabilitatea trebuie asumată de cei care au generat-o.”

Raportul Corpului de Control, care detaliază neregulile și mecanismul prin care s-au acumulat aceste datorii, va fi transmis tuturor instituțiilor de presă pentru o informare completă și transparentă a opiniei publice.

„Ne asumăm stabilizarea OMD și plata tuturor obligațiilor legale certe. Dar nu vom gira practici administrative iresponsabile și nu vom permite ca vina să fie transferată către cei care, astăzi, încearcă să repare ceea ce alții au dezechilibrat”, a concluzionat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș