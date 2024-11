Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, și primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, încep să facă apel la ,,greaua moștenire,, în încercarea de a explica de ce unul dintre cele mai așteptate proiecte din județ, centura metropolitană, riscă să rămână fără finanțarea necesară.

Recent, cei doi s-au plâns că trebuie refăcut traseul centurii metropolitane pentru că nu mai sunt bani pentru a realiza proiectul pe traseul stabilit în studiul de fezabilitate trimis la Ministerul Transporturilor.

De ce nu mai sunt banii necesari pentru acest proiect? A explicat fostul președinte al Consiliului Județean, Ionel Bogdan, care a demarat acest proiect.

,,Dacă Gabriel Zetea și președintele Agenției de Mediu ar fi înțeles importanța centurii metropolitane, aveam azi finanțare și s-ar fi putut lăuda cu finanțarea. În decembrie 2023, am atras atenția că banii se epuizează și va fi foarte greu de finanțat dacă nu ne grăbim cu avizul de mediu. Acum, au ajuns în situația asupra căreia atrăgeam atenția atunci.,, a afirmat Ionel Bogdan.

În decembrie 2023, președintele de atunci al Consiliului Județean, liberalul Ionel Bogdan, declara public că proiectul de construcție a centurii metropolitane este blocat de unul dintre angajaţii Agenţiei de Protecţie a Mediului (APM), acesta fiind cumnat al președintelui PSD Maramureș, Gabriel Zetea.

„Am lucrat doi ani şi jumătate la proiectul de centură metropolitană a municipiului Baia Mare. Am făcut toate studiile necesare şi mai aveam de obținut doar avizul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş. Am fost personal la prima şedinţă şi ne-au amânat pentru zece zile. Am mers şi la a doua şedinţă pentru că am simţit presiuni. Şi atunci, o singură persoană s-a opus pentru că, vezi Doamne, oamenii nu sunt suficienţi informaţi. Ne-au amânat trei luni. Deci vom sta trei luni de zile pentru că o persoană s-a opus. Numele acestei persoane este Daniel Nicula, este cumnatul lui Gabriel Zetea (preşedintele filialei PSD Maramureş). El a spus că nu cedează pentru că are presiuni asupra lui”, declara Ionel Bogdan în luna decembrie a anului trecut.

Acum, fostul președinte al Consiliului Județean le cere lui Gabriel Zetea și Doru Dăncuș să nu se mai lamenteze și să rezolve situația : ,,Aveți ministrul transporturilor. Mergeți la domnul Grindeanu și spuneți-i că ați greșit cu avizul de mediu, asta este, că ați încercat o manevră politică, ca să mă încurcați pe mine, dar acum sunteți președinte și trebuie să rezolvați problema. Aveți premier, vice prim-ministru care e ministru transporturilor, rezolvați problema. Nu e o sumă atât de mare pentru ministerul transporturilor, dar.. poate nu aveți trecere pe la București,, i-a transmis Ionel Bogdan lui Gabriel Zetea.