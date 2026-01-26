Costin Amalia Luiza, elevă în clasa a VI‑a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, a obținut Premiul I, cu punctaj maxim la Concursul Interjudețean de Matematică „Argument” – Ediția a XV‑a.

Concursul „Argument” este recunoscut pentru nivelul ridicat de dificultate și pentru accentul pus pe originalitatea rezolvărilor.

`Mă bucur că soluțiile mele au fost apreciate pentru claritate și rigoare, iar acest rezultat reprezintă pentru mine o confirmare a muncii depuse.Mulțumesc profesorilor care mă îndrumă, Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare pentru sprijin și organizatorilor pentru oportunitatea de a participa la o competiție de asemenea nivel.Sper ca această reușită să fie un îndemn pentru alți elevi pasionați de matematică să participe la concursuri și să își urmeze curiozitatea și dorința de a învăța.~, spune premianta.

Felicitări și baftă!