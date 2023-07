Compartimentul de Gastroenterologie funcționează într-un spațiu nou, modern, adaptat nevoilor pacienților

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare sunt internați sau sunt consultați în regim ambulatoriu, bolnavi cu suferințe ale aparatului digestiv (esofag, stomac, intestin, pancreas, ficat) care, pe perioada spitalizării beneficiază de investigații complexe și de tratament specific.

Printre facilitățile oferite se numără săli de consultații moderne și bine echipate, destinate consultărilor medicale și evaluărilor pacienților, sală de endoscopii ( gastroscopii, colonoscopii, rectoscopii, sigmoidoscopii), sală de sterilizare și zona de recuperare după anestezie. În plus, sala de așteptare a fost concepută pentru a asigura confortul și intimitatea pacienților, contribuind la reducerea stresului asociat cu vizitele medicale.

Compartimentul de Gastroenterologie deservește atât pacienții ce se adresează direct cât și pe cei trimiși la consult din diferite secții ale Spitalului (consulturi interclinice ).

Patologia acoperită de Cabinetul de Gastroenterologie include:

– Patologie hepatica – diagnostic complet și încadrare în scop terapeutic al hepatitelor virale, hepatite cronice, ciroze hepatice, steatoză, tumori hepatice, etc;

– Patologie de tract digestiv superior și inferior ce include diagnosticul modern și tratamentul afecțiunilor cu mare morbiditate: esofagite, boala ulceroasă, gastrite, tumori, boli inflamatorii intestinale ( Boala Crohn, Rectocolita ulcero-hemoragică), diverticuloza, colite, boli hemoroidale;

– Pancreatite cronice si acute;

– Tratamentul complicaţiilor cirozei hepatice;

– Diagnosticul precoce al cancerului esofagian , gastric si intestinal;

– Diagnosticul,tratamentul si monitorizarea predispoziţiei genetice pentru boli digestive, boala celiaca, intoleranta la lactoză etc.;

– Monitorizarea periodica a pacienţilor cu risc de cancer colorectal: (Polipi intestinali, antecedente familiale de cancer colorectal, cancere colorectale în antecedente);

– Diagnosticarea modernă și tratamentul bolilor inflamatorii intestinale (Boala Crohn, Rectocolită ulcero-hemoragică ).

În cadrul Compartimentului de Gastroenterologie au fost efectuate aproximativ 4700 de consultații, de la începutul anului.

Noua locație a Compartimentului de Gastroenterologie a fost gândită pentru a răspunde nevoilor actuale ale pacienților și ale personalului medical. Cu un design spațios și inovator, această nouă locație oferă un mediu propice pentru tratamentele și investigațiile necesare în domeniul gastroenterologiei. De asemenea, noul spațiu facilitează comunicarea anul acesta între medici și personalul auxiliar, permițând un flux mai eficient de informații și o abordare multidisciplinară în tratarea pacienților cu afecțiuni gastrointestinale complexe.

Realizarea unui spațiu nou, modern pentru Compartimentul de Gastroenterologie reprezintă un pas semnificativ pentru îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților.