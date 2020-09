Salvamontiştii maramureşeni sunt în acţiune în acest moment, în zona Maramuresului istoric,după ce un apel venit prin 112 i-a anunțat de dispariţia unei persoane în zona Baicu, Dragomirești. Pornit din zona cantonului silvic de la Baicu, trebuia sa ajunga la stână.

Persoana de sex masculin are 52 ani, fara antecedente medicale, 180 cm, 60 kg, ochi albastri, par saten, imbracat cu bluza de culoare albastru cu dungi, pantaloni trening culoare inchisa, palarie, si incaltaminte sport in picioare. Ultima oara a fost vazut vineri seara la 20.30 in fata cantonului silvic de la zona Baicu si plecand cu caii spre stâna la care lucra.

În căutarea bărbatului a pornit echipa de prim raspuns a SPJ Salvamont Maramureș, Viseu, împreună cu un echipaj al Politiei Bogdan Vodă.

FOTO ARHIVĂ