ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

￼COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 13:00 – 17 august ora 21:00

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: conform textului și hărții

În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp.

Notă: Astfel de fenomene vor fi pe arii mai restrânse și în Banat, Crișana și în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei.