Sunt un om orientat spre rezultate, cu 12 ani de experiență în conducerea echipelor de înaltă performanță, atât în domeniul negocierilor internaționale cât și IT, sunt pregătită sa ofer soluții inovatoare oricărei provocări.

Am decis sa mă implic, deoarece cred ca este timpul pentru o schimbare.

Am decis să mă implic, deoarece consider că valori specifice mediului profesional în care activez precum: responsabilitatea, onestitatea, rigoarea, adaptabilitatea și eficiența sunt obligatorii a fi aduse și în peisajul politic românesc.

Am decis să mă implic, deoarece am refuzat sa mă plâng si am hotărât să fac ceva!

Am decis să mă implic, deoarece m-am alăturat unei echipe căreia îi pasă de ceea ce se întâmpla în jurul nostru și cred ca a sosit momentul pentru a identifica problemele reale ale societății noastre!

Lumea traversează un moment foarte dificil care cere cea mai mare atenție din partea tuturor. În astfel de momente realizam cât de importanți sunt liderii si societatea in care trăim.

Cred că a sosit mai mult ca oricând momentul pentru transparență politică, și văd că aceasta se poate realiza extrem de simplu prin digitalizare, prin asigurarea unor servicii rapide și eficiente pregătite să înlocuiască cozile de la ghișee, oferind totodată o securitate cibernetica printr-o infrastructura digitală avansata.

Din 6 Decembrie traversăm mai ușor criza împreună!

Votează PRO România – singurul partid politic care vine cu un plan clar și pe deplin aplicabil pentru a scoate țara din criză!