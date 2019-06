Actorul italian Bud Spencer, celebru pentru rolul personajului Piedone, a decedat, luni după-amiază, la vârsta de 86 de ani, anunţă familia acestuia, conform ziarului La Repubblica.

„Tata a murit senin la ora 18.15 (19.15, ora României). Nu a suferit, noi toţi îi eram alături, iar ultimul cuvânt a fost «mulţumesc»”, a anunţat luni seară Giuseppe Pedersoli, fiul actorului Bud Spencer, născut cu numele Carlo Pedersoli.

Potrivit ziarului La Repubblica, Bud Spencer, născut pe 31 octombrie 1929 în oraşul italian Napoli, a decedat într-un spital din Roma.

Carlo Pedersoli s-a născut în Santa Lucia, o zonă cunoscută a oraşului Napoli. În perioada 1947-1949, a lucrat la Consulatul italian din Recife (Brazilia). În anul 1967, a luat pseudonimul Bud Spencer. A fost primul italian care a reuşit să înoate pe distanţa de 100 de metri în stil liber în mai puţin de un minut, atingând această performanţă în 1950.

Bud Spencer a avut primul rol în cinematografie în anul 1950, în producţia „Quel fantasma di mio marito”.

Spencer l-a cunoscut pe viitorul său partener de producţii cinematografice, Terence Hill, la filmările pentru „Hannibal”, în 1959. Au colaborat la peste 20 de producţii, inclusiv la „Ace High” (1968), „Boot Hill” (1969), „Blackie the Pirate” (1971), „All the Way, Boys” (1972), „Crime Busters” (1976), „Miami Supercops” (1985) şi „Troublemakers” (1994).

Alte filme în care a jucat Bud Spencer sunt „The Five Man Army” (1969), „The Fifth Day of Peace” (1969), „It Can Be Done Amigo” (1972), precum şi seria „Piedone” („Flatfoot”, 1973, 1975, 1978, 1979), care l-a