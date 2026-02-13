Județul Maramureș este prezent, în perioada 12–15 februarie, la cea de-a 53-a ediție a Târgului de Turism al României, desfășurat la Romexpo, București. Delegația județului este alcătuită din reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș, printre care și administratorul public, Sandu Hotima, reprezentanți ai Organizației de Management al Destinației Județene Maramureș, dar și alți experți din domeniul turismului. Pe parcursul primei zile, la standul județului a fost prezent și viceprimarul Municipiului Baia Mare, Ionuț Pîrvu, care a susținut eforturile de promovare a destinației la nivel național.

Deschiderea TTR a avut loc în prezența unor oficiali ai administrației centrale, printre care Laurențiu-Viorel Gîdei, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului și Nicoleta-Ramona Dinu, consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism în cadrul Administrației Prezidențiale.

Pentru această ediție, Maramureșul propune vizitatorilor o provocare simplă și memorabilă: „72 de ore în Maramureș”. Conceptul invită la o pauză de la ritmul alert al cotidianului și la redescoperirea bucuriei lucrurilor trăite autentic:

• dimineți liniștite, în armonie cu ritmul locului;

• biserici de lemn, porți sculptate și sate care păstrează tradițiile vii;

• oameni primitori și o ospitalitate care devine amintire;

• tihna și spiritul unic al Maramureșului.

1 din 7 - +

Tot joi, 12 februarie a avut loc și ceremonia de decernare a premiilor „Destinații FIJET România 2026”, un proiect ajuns la cea de-a patra ediție, care își propune să promoveze destinații românești remarcabile, atât în țară, cât și la nivel internațional, prin intermediul rețelei FIJET World. În cadrul competiției, județul Maramureș a ocupat locul 5 în topul celor 10 destinații premiate, confirmând încă o dată potențialul și atractivitatea sa turistică.

Standul județului Maramureș oferă vizitatorilor pachete turistice concrete, accesibile digital, prin intermediul unui cod QR. Astfel, fiecare turist poate accesa rapid și simplu oferte de vizitare, pregătite pentru a transforma 72 de ore petrecute în Maramureș într-o experiență memorabilă.

Pe parcursul târgului sunt așteptați și alți reprezentanți ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și creatori de conținut specializați în turism, parteneri importanți în promovarea destinațiilor românești în mediul online și pe piețele internaționale.

Dacă vizitați Târgul de Turism al României, vă invităm să poposiți și la standul județului Maramureș, unde veți descoperi de ce această destinație încetinește timpul și captivează, negreșit, sufletul fiecărui vizitator.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș