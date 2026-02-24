Vacanța de schi, începută ieri în mai multe județe din țară, i-a adus pe mai mulți elevi din județul Suceava la Vișeu de Sus, unde au ales să se bucure de o plimbare cu Mocănița Vișeu de Sus și să admire peisajele de poveste ale Văii Vaserului.

Pe parcursul vizitei, jandarmii montani au fost alături de ei, oferindu-le recomandări pentru a avea o călătorie sigură și plăcută. Discuțiile au vizat regulile ce trebuie respectate în natură, importanța respectării legii și a protejării mediului, precum și adoptarea unui comportament responsabil în zonele turistice.

Elevii și cadrele didactice le-au mulțumit jandarmilor pentru sfaturi, pornind astfel într-o experiență care, cu siguranță, le va rămâne în suflet ca o amintire de neuitat.