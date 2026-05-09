Ardusat, 8 mai 2026 – Concursul de pescuit sportiv „Cupa Rezervistului la Crap” s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută și competitivă la Balta Ardusat, administrată de Onea Ioan, fiind organizat de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.A.I., Filiala „Pintea Viteazu” Maramureș, prin implicarea prim-vicepreședintelui acesteia, col. (r.) Ioan Marchiș.

La competiție au participat 10 echipe, fiecare formată din câte doi pescari, iar pe durata evenimentului au fost prezenți și șase susținători („chibiți”), care au contribuit la buna dispoziție generală.

𝐃𝐮𝐩𝐚̆ 𝐨𝐩𝐭 𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐜𝐮𝐢𝐭, 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐢 𝐚𝐮 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝟏𝟗 𝐩𝐞𝐬̦𝐭𝐢(𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝟖𝟖,𝟕𝟔 𝐤𝐠). 𝐂𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐫, 𝐜𝐚̂𝐧𝐭𝐚̆𝐫𝐢𝐧𝐝 𝟔,𝟓𝟎 𝐤𝐠, 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥. (𝐫.) 𝐈𝐨𝐚𝐧 𝐓𝐚̆𝐥𝐩𝐚̆𝐬̦𝐚𝐧.

𝐂𝐥𝐚𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥:

𝐋𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐈: 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐚̆ 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐥.(𝐫.) 𝐈𝐨𝐚𝐧 𝐓𝐚̆𝐥𝐩𝐚̆𝐬̦𝐚𝐧 𝐬̦𝐢 𝐩𝐚𝐬. (𝐫.) 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥 – 𝟑𝟐,𝟔𝟓 𝐤𝐠

𝐋𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐈𝐈: 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐚̆ 𝐝𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐬. (𝐫.) 𝐁𝐨𝐝𝐞𝐚 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐮 𝐬̦𝐢 𝐬𝐥𝐭. 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐭𝐢𝐧𝐬𝐜𝐡𝐢 𝐃𝐚̆𝐧𝐮𝐭̦ – 𝟐𝟎,𝟑𝟓 𝐤𝐠

𝐋𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐈𝐈𝐈: 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐚̆ 𝐝𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐬. (𝐫.) 𝐌𝐨𝐥𝐧𝐚𝐫 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢 𝐬̦𝐢 𝐩.𝐜. 𝐋𝐮𝐤𝐚𝐬 𝐆𝐞𝐳𝐚 – 𝟏𝟐,𝟑𝟔 𝐤𝐠.

Au mai înregistrat capturi:

-lt. col. (r.) Cozma Marius și pas. (r.) Măgurean Radu – 9,96 kg

pas. (r.) Iacob Adrian și p.c. Darolti Bujor – 7,72 kg

-lt. col. (r.) Nagy Călin și col. (r.) Zah Adrian-5,81 kg.

Celelalte echipe participante formate din:

-lt.col.(r)Duma Silviu și p.c.Bertea Vlad

-col.ing.(r)Andreșan Viorel și p.m.Cucerca Dorel

-pas.(r)Nita Radu și pas.(r) Bălan Sandu

-col.(r)Ceterchi Ioan si p.c. Leordean Ioan au fost recompensate cu diplome de participare.

Festivitatea de premiere a fost oficiată de prim-vicepreședintele asociației, col. (r.) Ioan Marchiș, împreună cu președintele acesteia, col. (r.) Ioan Ceterchi. Câștigătorii de pe podium au primit cupe și diplome.

Arbitrajul competiției a fost asigurat de Ioan Marchiș și Gheorghe Iuhasz.

Pe lângă întrecerea sportivă, participanții s-au bucurat și de un moment culinar, un ceaun de bob gulyás fiind pregătit de ,,chef” Daniel Achim, alături de Ovidiu Pop, Ioan Bretan și Ioan Iuhasz.(fiecare fiind recompensați cu câte o diplomă).

Atmosfera a fost animată de glume pescărești și încurajări, iar la finalul evenimentului a avut loc un moment de socializare între participanți.

Evenimentul a demonstrat încă o dată spiritul de camaraderie și pasiunea pentru pescuit sportiv în rândul rezerviștilor și invitaților.

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.A.I Filiala ,,Pintea Viteazu” va organiza și alte concursuri în cinstea Zilei Rezervistului, care se sărbătorește la 31 mai 2026, respectiv: tir, tenis de masă și bowling.

De asemenea și Sucursalele Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Borșa și Tg. Lăpuș vor organiza diferite concursuri.