Frumusețea autentică a Maramureșului își caută ambasadoarele! A debutat oficial competiția Miss Maramureș 2025, unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate tinerelor care doresc să reprezinte cu eleganță și mândrie tradițiile județului.

📍 Prima etapă a preselecțiilor va avea loc la Vișeu de Jos, pe 28 august 2025, ora 12:00, la Casa Alexandru (Str. Gării nr. 650).

Tinerele participante vor avea ocazia să își demonstreze carisma, frumusețea și rafinamentul, dar și să devină parte dintr-un proiect care promovează identitatea maramureșeană pe plan național și internațional.

Locațiile preselecțiilor Miss Maramureș 2025:

Baia Mare

Vișeu de Jos

Sighetu Marmației

Târgu Lăpuș

Seini

📅 Fiecare etapă va fi anunțată din timp, iar startul oficial se dă la Vișeu de Jos.

👉 Înscrierile sunt deschise!

Formular de participare: https://forms.gle/eCFMufB16gtzH3Ex7

📞 Detalii și informații: 0752 499 580