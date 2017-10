Ziua națională a produselor agroalimentare românești sărbătorită și la Consiliul Județean Maramureș

Președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea a participat la Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, în organizarea Direcției pentru Agricultură Județeană (DADR) Maramureș.

Evenimentul va avea loc anual, în data de 10 octombrie. Întâlnirea a fost stabilită în sala ”Bogdan Vodă” a Consiliului Județean Maramureș. În cuvântul său adresat invitaților, șeful administrației județene a subliniat importanța promovării produselor tradiționale și susținerea micilor producători.

”Mă bucur că putem găzdui acest eveniment extrem de important, ținând cont de faptul că preocupările Consiliului Județean Maramureș privind promovarea produselor tradiționale românești sunt mai accentuate de la an la an. La fiecare participare pe care o avem la târgurile internaționale de turism, la întâlnirile din București unde promovăm județul Maramureș, aproape de fiecare dată am invitat alături de noi meșteri populari și producători locali, oameni care să aducă produsele noastre de excepție și să le prezinte celor cu adevărat interesați. Pe lângă tradițiile frumoase pe care le avem aici, în Maramureș, respectiv dansul, cântecul, arhitectura tradițională maramureșeană, promovăm și aceste produse complementare. Atât meșterii populari, cât și producătorii tradiționali de alimente trebuie să fie prezenți alături de noi. În următoarele săptămâni vom avea câteva deplasări importante, respectiv vom sărbători Ziua Națională a României la Bruxelles, iar apoi ne vom deplasa la Londra, la invitația ambasadorului României, Dan Mihalache. Și acolo, pe lângă partea de folclor și tradiții românești vom avea alături de noi și reprezentanți care să promoveze aceste produse agroalimentare maramureșene”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

La randul sau Virgil Țânțaș, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Maramureș a arătat că, ”prin produs agroalimentar românesc se înțelege produsul obținut pe teritoriul național din materii prime de bază provenite în proporție de 100% din fermele din România și are inscripționat pe etichetă drapelul României”. Prin instituirea acestei zile s-a dorit încurajarea producției agricole naționale pentru consumatorii români, precum și pentru comercianți. În sala Bogdan Vodă a Consiliului Județean Maramureș au fost prezenți reprezentanți ai producătorilor locali care au prezentat, cu această ocazie, produse autohtone de calitate.