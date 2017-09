Zi încărcată pentru pompieri şi echipajele SMURD

În ultimele 24 de ore, pompierii militari maramureșeni au fost solicitati sa intervina de mai multe ori pentru indepartarea unor pericole. Astfel prezenta lor a fost solicitata pentru îndepărtarea unor elemente de acoperiș la un bloc de locuințe din Baia Mare, caz in care Detașamentul de pompieri Baia Mare a intervenit cu o autospecială de intervenție și salvare la înălțime. Ulterior un echipaj al Detașamentului de pompieri Baia Mare a intervenit cu o autospecială cu apă și spumă pentru luarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență la o conductă de gaz fisurată în urma unui accident rutier, in localitatea Sisesti, iar in Vișeu de Jos subofițeri din cadrul Secției de pompieri Vișeu de Sus au intervenit cu 2 autospeciale cu apă și spumă pentru lichidarea unui incendiu, care a transformat in scrum circa 1 mp tavan din lemn.

În același interval de timp, medicii, asistenții medicali și paramedicii-pompieri din cadrul S.M.U.R.D. au efectuat o serie de intervenții, după cum urmează: Baia Mare 8 cazuri, Cavnic 1 caz, Bogdan Vodă 3 cazuri, Sighetu Marmației 3 cazuri, Târgu Lăpuș 1 caz.