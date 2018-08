Zi de foc pentru salavamontiști. Turiștii au înroșit telefoanele pentru a cere ajutor

Zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar extrem de mare de evenimente montane . Semnalul tras de Salvamont Romania si indemnul la atentie si responsabilitate pe munte trebuie luat serios in seama de toti cei care ies pe munte , deopotriva turisti , practicanti de sporturi montane sau lucratori in diverse activitati economice . Astfel, in ultimele 24 de ore la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 28 apeluri de urgență: 4 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 4 apeluri pentru Salvamont Bușteni, 3 apeluri pentru Salvamont Prahova – Formația Azuga, 3 apeluri pentru Salvamont Zărnești, 3 apeluri pentru Salvamont Argeș, 1 apel pentru Salvamont Borșa, 1 apel pentru Salvamont Municipiul Brașov, 1 apel pentru Salvamont Predeal, 1 apel pentru Salvamont Sibiu, 1 apel pentru Salvamont Gorj, 1 apel pentru Salvamont Neamț, 1 apel pentru Salvamont Hunedoara, 1 apel pentru Salvamont Vrancea, 1 apel pentru Salvamont Bihor, 1 apel pentru Județul Suceava și 1 apel pentru Județul Prahova.

De asemenea s-au mai primit alte 41 apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre zona montană.

„Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte si nu uitati “ Luna August – luna Salvamont Romania , luna responsabilitatii pe munte “, spun salvamontiștii.