Weekend plin de activităţi pentru tineret în Baia Mare – FOTO

Baia Mare – Capitala Tineretului din România a găzduit în acest weekend două mari evenimente pregătite de ONG-urile băimărene. Este vorba despre ONGFest Baia Mare și Rivulus International Dance Festival, proiecte care au oferit oportunități, contexte de învățare și momente inedite tinerilor băimăreni.

ONGFest Baia Mare a oferit în acest weekend tinerilor băimăreni și nu numai, ocazia de a vedea cine sunt, ce fac și ce experiențe le pot oferi ONG-urile din Baia Mare și din țară. Băimărenii au avut ocazia de a face cunoștință cu organizațiile prin jocuri, artă, ateliere în aer liber și multe alte activități.

În cadrul ONGFest Baia Mare s-au desfășurat și următoarele evenimente:

Atelier de jonglerie – organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș și care a prins contur datorită specialistei Hanna Biru și voluntarilor BMCTR care și-au așteptat participanții la pavilionul lor cu multă voie bună și gata să împărtășească din secretele meseriei.

Speed dating cu voluntarii BMCTR – o întâlnire organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș între tinerii băimăreni și voluntarii programului Baia Mare – Capitala Tineretului din România, un context potrivit pentru a-ți face prieteni noi și a afla noi oportunități de dezvoltare personală și profesională chiar de la cei care se află în plin proces învățare.



Cu și despre voluntariat – organizat de Team for Youth Association special pentru tinerii interesați să cutreiere lumea întreagă. Ei au fost pregătiți să prezinte tinerilor oportunitățile lor internaționale și cât de cool e voluntariatul, iar asta ați putut afla chiar de la voluntarii străini.

Curs de prim ajutor – organizat de Crucea Rosie Maramureș pentru că „Și tu poți fi salvator! Și tu poți fi erou!” într-o lume în care accidentele sunt la ordinea zilei.



Baia Mare fără hartă – organizat de Team for Youth Association oferind tinerilor ocazia să descopere Centrul Vechi al orașului altfel decât au făcut-o până acum. Participanții au trecut prin 10 probe care le-au testat atenția, lucrul în echipă și spontaneitatea.

Cine vine la cină? – reprezentație de teatru forum organizată de Fundația de Voluntari Somaschi. Povestea lor s-a bazat pe întrebarea: “Cum pot diferențele culturale să îți influențeze viața?”. Activitatea s-a desfășurat în colaborare cu Asociatia ASSOC și a fost finanțată prin proiectul Erasmus Plus, ca parte a proiectului “Connecting for inclusion”.

Spune-mi cum ți-a fost Vara – Asociația D.E.I.S a oferit contextul potrivit tinerilor pentru a-și împărtăși între ei poveștile și experiențele lor trăite în această vară. Până la urmă vara ai cel mai mult timp să fii adolescent și să experimentezi tot ce-ți trece prin cap.

Avioane de hârtie – workshop și competiție – organizat de Team for Youth Association.

ONG-uri #instaredebine. Finanțări pentru ONG-uri | Baia Mare – workshop organizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, ONGFest, În stare de bine și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș la care s-a discutat despre programul de finanțare, modalitatea de aplicare și calendarul acestui ultim apel de proiecte al anului 2018, secțiunile cererii de finanțare etc.

ONGFest este un eveniment lansat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în anul 2009 și care se va afla în 2018 la cea de-a IX-a ediție. În Baia Mare, evenimentul este organizat în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș, ca parte a programului Baia Mare – Capitala Tineretului din România, având sprijinul financiar al Municipiului Baia Mare.

Evenimentul ONGFest a fost realizat cu ajutorul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu sprijinul financiar al Municipiului Baia Mare și a fost susținut de prietenii noștri de la BCR, Mercedes Benz si ATP Motors.

Al doilea eveniment de anvergură din acest weekend a fost Rivulus International Dance Festival, organizat de Rivulus Dance Baia Mare. Acest eveniment a adus în stradă mai multe stiluri de dans și momente de excepție pentru comunitatea băimăreană. Festivalul a încântat băimărenii cu o paradă a stilurilor de dans, show-uri minunate pe scenă și workshop-uri gratuite de dans susținute de traineri de înaltă calitate.

***

Mai multe detalii despre evenimente puteți găsi pe pagina de Facebook a programului Baia Mare – Capitala Tineretului din România 2018 – 2019 https://www.facebook.com/bm2k18/ sau pe site-ul http://www.baiamare2018.ro .