VIDEO – Tânăr desfigurat în bătaie de către șapte bărbați într-un local

Un incident violent a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un local din Cluj-Napoca. Sapte indivizi l-au snopit in bataie pe un tanar in varsta de 23 de ani, fara motiv, spune acesta.

Incidentul a avut loc in holul clubului. Initial, unul dintre cei sapte a sarit si l-a lovit cu pumnul pe tanarul de 23 de ani, iar mai apoi i s-au alaturat si prietenii cu care se afla. Acestia au lovit victima in repetate randuri cu pumnii si picioarele, iar mai apoi l-au lovit cu o sticla in cap.

Barbatul batut s-a prezentat la IML Cluj, iar medicul legist i-a emis un certificat medico-legal prin care se atesta ca are nevoie de 30 de zile de ingrijiri medicale. Acesta a depus si plangere la politie.

Sursă: Dejeanul