Vestea aşteptată de toţi primarii din Maramureş. Are legătură cu Bugetul!

29 de consilieri județeni din totalul de 35 au fost prezenți vineri, 22 martie 2019, de la ora 11.00, la ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș, întâlnire în care plenul a votat pentru repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019. Ședința a fost condusă de președintele Gabriel Zetea, care i-a avut alături pe vicepreședinții Ioan Doru Dăncuș și George Moldovan, dar și pe secretarul județului, Aurica Todoran. Alte două proiecte adoptate în cadrul ședinței au fost cele privind repartizarea pe destinații a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale pe anul 2019, dar și încheierea unui Acord de cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș pentru organizarea Concursului Interjudețean de Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”, ediția a XXXIV-a. Proiectul suplimentar aflat pe ordinea de zi a făcut referire la modificarea și înlocuirea unui Anexe la o hotărâre a Consiliului Județean.

La primul proiect aflat pe ordinea de zi, șeful administrației județene, Gabriel Zetea a ținut să mulțumească Administrației Finanțelor Publice Baia Mare, prin reprezentantul legal, Călin Chilat, pentru comunicarea rapidă a calculelor pe care instituția Consiliului Județean le-a făcut în stabilirea bugetelor UAT-urilor din Maramureș. Totodată, a amintit și implicarea și profesionalismul cu care au lucrat Direcția Economică și reprezentanții de la buget, care, în cursul unei singure săptămâni, au reușit să finalizeze toate documentele necesare ca acest proiect să intre în dezbatere și apoi la votul final. Nu în ultimul rând, a mulțumit tuturor reprezentanților grupurilor politice care au fost prezenți la consultările care au avut loc pe tot parcursul zilei de joi, 21 martie 2019, în cabinetul președintelui Consiliului Județean.

Gabriel Zetea: ”Sumele necesare pentru asistența socială vor fi prinse în bugetele locale și se vor achita cu prioritate”

”La consultarea publică pe care am avut-o și cu primarii din Maramureș au fost prezenți peste 60 de edili și am explicat fiecare criteriu pe baza căruia am ajuns la suma stabilită în cazul unităților administrativ teritoriale. În noua formulă, 100% din impozitul pe venit rămâne la autoritățile locale, din care 60% intră direct în bugetul primăriilor, 15% ajunge la bugetul Consiliului Județean, 17,5% se folosește pentru echilibrarea bugetelor administrațiilor locale unde banii nu sunt suficienți, iar 7,5% este o altă sumă rămasă la dispoziția Consiliului Județean pentru a fi acordată, în continuare, ca și cofinanțare la diverse proiecte de dezvoltare. Un alt aspect care eu îl consider pozitiv este acela că, dacă înainte, la stabilirea bugetului unei primării se lua în calcul populația existentă, pe noua formulă, nicio comună nu poate primi mai puțin de două milioane de lei, orașele au un buget de minimum șase milioane, municipiile au cel puțin 12 milioane de lei, iar consiliile județene primesc maxim 275 de milioane de lei. Toate primăriile din Maramureș au cel puțin bugetul pe care l-au avut în 2018 și acest lucru l-am subliniat în discuția punctuală pe care am avut-o cu reprezentanții administrației locale. În ceea ce privește alocarea banilor pentru asistenții personali, în prezent s-a făcut o estimare, însă în următoarele două – trei luni vom urmări, alături de reprezentanții Finanțelor Publice, care sunt plățile care se fac la nivelul fiecărui UAT, iar acolo unde va fi nevoie vom face suplimentările necesare. Am făcut precizarea, încă o dată, ca această sumă să fie prinsă în bugetele locale, alături de finanțarea de 10% care revine primăriilor și să se țină cont de faptul că acești bani se vor aloca cu prioritate”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.