Veste uriașă pentru maramureșenii de „peste Deal”. Ce se întâmplă în următoarea perioadă

Consiliul Judetean Maramures a facut in cadrul ultimei sedinte de plen un pas hotarat pentru unul dintre proiectele importante ale judetului : constructia aductiunii de gaz intre Sighetu Marmatiei si Borsa.



„Am hotarat constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Distributie Gaz Maramures” prin votul unanim al consilierilor judeteni si am invitat in cadrul acestei asociatii 63 de comunitati maramuresene care azi nu au acces la distributia de gaz.

Asociatia este constituita pe perioada nedeterminata in scopul infiintarii sistemului de distributie de gaze naturale in judet si dezvoltarea retelei de transport de gaze naturale.

I-am invitat la sedinta Consiliului Judetean si pe reprezentantii Transgaz si ii multumesc domnului Mihai Leahu, directorul Departamentului de Proiectare si Cercetare pentru prezenta si explicatiile oferite.

Un cuvant trebuie spus si pentru celalalt invitat de onoare al sedintei : domnul deputat Gheorghe Simon, fost ministru al Economiei care a pornit cu mult entuziasm acest proiect in mandatul sau!”, a spus Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.