Veste bună pentru iubitorii de fotbal din județ. ACS Venus Maramureș va juca în liga a doua

Echipa de fotbal feminin, condusă de Călin Boloș și antrenată de Daniel Lupuți, a primit o veste extrodinară la începutul acestei săptămâni. Federeația Română de Fotbal, a decis că echipa maramureșeană va putea să evolueze în Liga a II-a, întrucât echipa Real Craiova s-a retras din acest sezon.

„Am început munca în 2014 la echipa Venus. Atunci aveam echipă de junioare under 15 și am participat la diverse competiții. Cu ocazia acestor competiții, am descoperit jucătoare talentate, care au format o echipă puternică în liga a 3-a. Acum, datorită acestul context, putem evolua în liga a doua. Suntem pregătiți pentru asta deoarece în vara care tocmai a trecut, am reușit să facem 12 transferuri, având acum în total 45 de jucătoare legitimate la club. Nu doar numărul jucătoarelor ne facilitează prezența în liga a-II-a, dar avem jucătoare de calitate, iar alte jucătoare au venit prin transfer de la echipe puternice precum: Indepdența Baia Mare, Heniu Prundu Bârgăului sau ACS Băița de sub Codru. Mă bucur mult că am reușit această promovare, am îndeplinit toate criteriile necesare și asta ne face să sperăm că echipa va crește de la an la an, devenind în timp o forță pentru fotbalul feminin din România. Bucuria este imensa și în rândul jucătoarelor și a antrenorului Daniel Lupuți, care a ajutat mult la construcția acestei echipe ”-a declarat pentru EMaramureș, Călin Boloș, președintele echipei.

Cele mai importante transferuri pentru noul sezon sunt:

Amalia Hohman – de la Heniu Prundu Bârgăului

Voicu Alexandra – de la Heniu Prundu Bârgăului

Denisa Olar – de la Independența Baia Mare



Săptâmâna care a trecut, Venus a disputat un meci de pregătire împotriva celor de la Independeța Baia Mare, meciul s-a terminat cu scorul de 1-1, golul fetelor în vișiniu fiind marcat de Larissa Boloș. Cu ocazia acestui meci, noile transferuri au fost prezentate.

Lotul echipei principale poate fi văzut în această fotografie:

De la dreapta spre stânga, partea de sus : Dan Lorena ( 13 ), Boloș Larissa ( 7 ), Boloș Natalia ( 16 ), Racz Denisa ( 6 ), Hohman Amalia ( 11 ), Boloș Vanessa ( 1 ), Olar Larisa ( 5 ), Voicu Alexandra ( 8 ), Onanie Denisa ( 4 ), Alexandra Pop.



Din dreapta spre stânga, partea de jos : Turuczko Izabela, Ionescu Amalia ( 10 ), Pop Oana ( 17 ), Andreica Lavinia ( 3 ), Șpan Patricia ( 9 ) , Diana Butuza ( 14 ) , Denisa Zah , Tania.