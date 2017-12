Vernisaj: ”Plan de revitalizare a satului Maramureșean”

Județul Maramureș, reprezentat prin Consiliul Județean, inițiatorul proiectului ”Plan de revitalizare a satului Maramureșean”, a solicitat încheierea unui acord de parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială Nord-Vest și 19 unități administrativ-teritoriale (UAT) de pe raza județului Maramureș.

Scopul proiectului a fost protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit și natural din județul Maramureș.

Obiectul acordului a fost de a organiza în parteneriat un concurs de arhitectură cu scopul de a realiza 10 proiecte de case (cinci proiecte pentru case mari și cinci proiecte pentru case mici) în stil tradițional specific pentru Maramureșul istoric – Valea Marei, Valea Cosăului și Valea Izei.

Proiectul a urmărit și realizarea unor modele de locuințe în stil tradițional pentru a fi puse la dispoziția persoanelor interesate și care să ofere posibilitatea ca noile construcții ce vor apărea în aceste zone să fie construite cu respect pentru sat, pentru tradiții și pentru natură.

Concursul de arhitectură organizat de către Consiliul Județean Maramureș și Ordinul Arhitecților din România filiala Nord-Vest s-a finalizat, iar proiectele participante au fost prezentate la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, sâmbătă, 23 decembrie, la ora 10:00, când a avut loc și vernisajul expoziției.

Cinci proiecte au fost declarate câștigătoare în urma concursului, astfel de provocări urmând să fie reluate în viitorul apropiat. Inițiatorul proiectului, vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Doru Dăncuș a arătat că au fost selectate proiectele unde casele îmbină arhitectura tradițională cu cea modernă.

Gabriel Zetea: Consiliului Județean gândește proiecte care să ajute maramureșenii să construiască în mod tradițional, dar cu facilități moderne

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a subliniat că, ideea de revitalizare a satului maramureșean, a patrimoniului arhitectural care s-a distrus în ultimii 25 de ani, nu este o noutate: ”Au fost și alții care au avut idei similare și este datoria Consiliului Județean de a gândi proiecte care să ajute maramureșenii ce doresc să construiască în mod tradițional, dar având facilitățile moderne pe care orice casă, pensiune sau restaurant nou ar putea să le aibă și să le înglobăm toate în proiecte care să mențină arhitectura tradițională maramureșeană la nivel de lemn, la nivel de piatră. Mă bucur că am reușit să aducem la aceeași masă atât de multe instituții care își doresc ca Maramureșul să revină acolo unde a fost. Am văzut proiecte frumoase și în administrațiile locale, proiecte care vor să arate turiștilor cum arăta odinioară județul nostru. Astfel de proiecte am văzut în Botiza, pe Valea Izei și toate trebuie gândite la început ca proiecte pilot, în întreg județul. Consiliul Județean, alături de Prefectura Maramureș va face aceste demersuri, vom avea și sprijinul Ministerului Turismului, prin proiectele legislative pe care ei pot să le demareze. Există deja destulă emulație și destulă susținere pentru ca astfel de proiecte să nu rămână doar la nivel de vorbe, pentru că 25 de ani până acum am vorbit: am vorbit mult și s-a întâmplat puțin. Cred că este cazul să reglăm toate lucrurile, iar dorința politică și puterea administrativă, transpuse în partea de legislație să devină cu adevărat realitate”.

La cuvânt s-a înscris apoi prefectul județului Maramureș, Vasile Moldovan, care a declarat că știe ce înseamnă satul maramureșean, trăind multă vreme la țară, pe Valea Izei. ”Pentru a duce la bun sfârșit acest proiect avem nevoie de toți primarii de comune, de toți consilierii, de toți maramureșenii, pentru că doar împreună putem face lucruri mărețe. Nu trebuie să ne întoarcem în timp, să trăim așa cum au trăit bunicii și străbunicii noștri, însă lemnul, piatra pot fi readuse armonios în actualitate”.

Bogdan Tomoiagă: România are o resursă extraordinară: România rurală

Și secretarul de stat în Ministerul Turismului, Bogdan Tomoiagă a arătat că România are o resursă extraordinară: România rurală. ”Nu avem Valea Loarei, nu avem Mediterana, nu avem Tour Eiffel, dar avem ceva mult mai frumos, România rurală. Și vreau să le mulțumesc celor care conduc județul acum, că s-au gândit să ne întoarcem la origini, să punem tradițiile în față și să aducem arhitectura tradițională la locul ei de cinste, acolo unde ar trebui să stea”.

Vicepreședintele Consiliului Județean, George Moldovan a precizat că avem datoria morală față de strămoșii noștri, care ne-au lăsat moștenire aceste frumose tradiții, dar și o obligație de onoare față de copiii noștri, să păstrăm în unitate toate acestea, pentru a le lăsa moștenire celor care vin în urma noastră.

Ștefan Paskucz, președintele Ordinului Arhitecților Filiala teritorială Nord-Vest a subliniat faptul că s-a încercat de ani de zile crearea unei legături cu administrația locală, iar acum s-a reușit acest lucru. ”Nu știu dacă un asemenea concurs, la un asemenea nivel a mai avut loc în țară, este pentru noi, arhitecții, o mare mulțumire și a reprezentat o adevărată provocare. Salutăm faptul că instituția Consiliului Județean s-a implicat la un asemenea nivel și felicit echipa administrației județene pentru acest proiect și pentru acest parteneriat”, a declarat Ștefan Paskucz.

Cei care nu au reușit să ajungă sâmbătă la vernisaj, pot admira proiectele expuse la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, până în 14 ianuarie 2018.

