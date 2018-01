Vacanţă cu ghinion. Mai mulţi turişti români, lăsați fără autoturisme în Serbia – VIDEO

Vacanță cu ghinion pentru mai mulți turiști care au ales să petreacă Revelionul în Serbia. Aceștia au rămas fără autoturisme sau le-au fost sparte. Autoturismele au fost furate din parcarea hotelurilor. Toate autoturismele sunt acelaşi model, din aproximativ acelaşi an de fabricație.

Adrian Tiberiu a plecat cu familia și prietenii să petreacă Revelionul în stațiunea Kopaonik. A lăsat autoturismul în parcarea hotelului, însă în noaptea de 30 spre 31 decembrie, mașină a fost furată. Bărbatul și-a dat seama a două zi după amiază, când a anunțat poliția și pe reprezentanții hotelului.

”Am fost la poliție la Kopaonik. La cei de la criminalistică, am înțeles, unde am dat niște declarații, în sensul că mi-au dispărut mașinile. Am înțeles de la polițișți că nu ar fi un fenomen, că ar fi o problemă de moment acolo”, a spus românul căruia i-a fost furată mașina.

La scurt timp, resiteanul a aflat că nu e singurul păgubit.

”Am mers a două zi pe data de 1 la Poliție să luăm documentul de care aveam nevoie în țară și am aflat că în noaptea de 31 spre 1, se mai furaseră alte trei mașini, tot ale unor români, din stațiunea imediat următoare, de la Raska”, povestește păgubitul.

Resiteanul s-a ales cu o pagubă de 12.000 de euro. Mașina nu era asigurată CASCO, iar asigurarea obligatorie nu acoperă o astfel de daună. Reșiteanul nu crede că își va recupera autoturismul, dar nu își va mai petrece niciun concediu la sârbi, cel mult va tranzita țara.

Oamenii au declarat furturile la Poliție, dar șansele să recupereze mașinile sunt minime. Polițiștii din Serbia susțin că, de cele mai multe ori, vehiculele ajung în Kosovo, unde sunt dezmembrate și folosite pentru piese.

