Unde vor fi amplasate aparatele radar vineri, 12 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Vineri, 12 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. OBORULUI – STR. LUMINIŞULUI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN18 – VICTORIEI, A.I.CUZA
DC8 – STR. 22 DECEMBRIE
SIGHET – SARASĂU DN 19
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUȘ – CERNEŞTI
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
DJ108/D ARINIŞ
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA
DJ 171A ŞIEU
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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DN 19 SĂPÂNŢA – REMEŢI
DJ 185 BÂRSANA
DN 17C MOISEI – DJ186 VADU IZEI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BLD. UNIRII – BLD. REPUBLICII
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHET – BERBEŞTI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. MINERILOR
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F STR. ŢIBLEŞULUI
TG. LĂPUŞ – LĂPUŞ
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171 A ŞIEU
DJ 186 IEUD