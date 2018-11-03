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Unde vor fi amplasate aparatele radar sâmbătă, 3 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 03/11/2018 - 09:00 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Sâmbătă, 3 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. BUCUREŞTI – STR. V. LUCACIU
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE

SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – STR. B. VODĂ
DN18 – STR. D. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE

TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ – COPALNIC

CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA – SĂCEL
DJ 171 A ŞIEU


DN 19 SĂPÂNŢA – REMEŢI
DN 18 BERBEŞTI

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. HOREA – STR. LUMINIŞULUI
DN 18B BAIA MARE – COPANIC

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, STR. D. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. MINERILOR
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI

TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F STR. ŢIBLEŞULUI TG. LĂPUŞ

ULMENI
ULMENI – SĂLSIG – GÂRDANI – FĂRCAŞA

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI


DJ 109 F OCNA ŞUGATAG

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