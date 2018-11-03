Unde vor fi amplasate aparatele radar sâmbătă, 3 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Sâmbătă, 3 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. BUCUREŞTI – STR. V. LUCACIU
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – STR. B. VODĂ
DN18 – STR. D. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ – COPALNIC
CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA – SĂCEL
DJ 171 A ŞIEU
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DN 19 SĂPÂNŢA – REMEŢI
DN 18 BERBEŞTI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. HOREA – STR. LUMINIŞULUI
DN 18B BAIA MARE – COPANIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, STR. D. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. MINERILOR
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F STR. ŢIBLEŞULUI TG. LĂPUŞ
ULMENI
ULMENI – SĂLSIG – GÂRDANI – FĂRCAŞA
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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DJ 109 F OCNA ŞUGATAG