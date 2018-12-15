Unde vor fi amplasate aparatele radar sâmbătă, 15 decembrie, pe drumurile din Maramureş

Sâmbătă, 15 decembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STE. FABRICII – BD. REPUBLICII
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHET – VADU IZEI DN 18
DN 18 – STR. LIBERTĂŢII, VICTORIEI, B. VODĂ
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
DN 18 BORŞA – SIGHET
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B STR. TINERETULUI TG. LĂPUŞ
CODRU- CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG
ULMENI – FĂRCAŞA – BUZEŞTI – ARDUSAT
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109i SEINI – VIILE APEI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 18 TISA – RONA DE JOS
DJ 109 OCNA ŞUGATAG
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. VICTORIEI – BD. INDEPENDENŢEI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. UNIRII
SIGHET – BERBEŞTI DN 18
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – RĂZOARE
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 17C SĂCEL – DJ 186
SĂCEL STRÂMTURA – DJ 171 ŞIEU