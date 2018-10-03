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Unde vor fi amplasate aparatele radar miercuri, 3 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 03/10/2018 - 10:30 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Miercuri, 3 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE
DN1C BAIA MARE – SEINI
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
BLD. UNIRII – BLD. REPUBLICII
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE

SIGHETU MARMAŢIEI
STR. DRAGOŞ VODĂ
DN18 – STR. D. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE

TÂRGU LĂPUŞ
DN18 B TG. LĂPUȘ – COPALNIC

CODRU-CHIOAR
SOMCUTA MARE – BUCIUMI

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA – SĂCEL, DJ 171 A ŞIEU

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

DN 19 SĂPÂNŢA – REMEŢI
DJ 186 BÂRSANA

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE

DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. GH. SINCAI – BLD. BUCUREŞTI
DN 18B BAIA MARE- COPALNIC

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. MINERILOR
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI

TÂRGU LĂPUŞ
DN 18 B STR. TINERETULUI

ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI

ULMENI
DJ 108/A ULMENI – TOHAT

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

DN 18 BERBEŞTI

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