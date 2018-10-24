Unde vor fi amplasate aparatele radar miercuri, 24 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Miercuri, 24 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. UNIRII – STR. ELECTROLIZEI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN18 – LIBERTĂŢII, VICTORIEI, B. VODĂ
DC8 STR. 22 DECEMBRIE
DN 19 SIGHET – SARASĂU
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUȘ – COPALNIC
CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
DJ 108/P OARŢA DE JOS BICAZ
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171A ŞIEU
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. INDEPENDENŢEI – STR. VICTORIEI
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. 22 DECEMBRIE, MINERILOR
SIGHET – BERBEŞTI DN 18
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – BABA
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – MESTEACĂN
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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DJ 109 OCNA ŞUGATAG