Unde vor fi amplasate aparatele radar miercuri, 17 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Miercuri, 17 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. ELECTROLIZEI – STR. V. LUCACIU
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 – STR. MINERILOR
SIGHET – SARASĂU DN 19
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18 B TG. LĂPUȘ – COPALNIC
CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG
DJ 108/A BUZEŞTI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DN 19 SĂPÂNŢA – REMEŢI
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DJ 109 F OCNA ŞUGATAG
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. BUCUREŞTI – STR. OBORULUI
DN 18 BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. D. VODĂ, LIBERTĂŢII
DC8 STR. UNIRII, MINERILOR
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – ŢIBLEŞULUI
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – MESTEACĂN
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA