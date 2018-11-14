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Unde vor fi amplasate aparatele radar miercuri, 14 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 14/11/2018 - 08:00 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Miercuri, 14 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. UNIRII – STR. DUMBRAVEI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
DN 18 BORŞA – SIGHET

TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ – COPALNIC MĂNĂŞTUR

CODRU CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG

ULMENI
ULMENI – FĂRCAŞA – BUZEŞTI – ARDUSAT

SEINI
DE 58 – SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 19 SARASĂU – CÂMPULUNG LA TISA
DJ 109F OCNA ŞUGATAG

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. REPUBLICII – STR. V. ALECSANDRI
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. A.I. CUZA, B. VODĂ
DC 8 STR. UNIRII
SIGHETU MARMAŢIEI – SARASĂU DN 19

TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109F TG. LĂPUŞ – ROGOZ

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA
DJ 171A ŞIEU
DJ 186C IEUD

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