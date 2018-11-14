Unde vor fi amplasate aparatele radar miercuri, 14 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Miercuri, 14 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. UNIRII – STR. DUMBRAVEI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
DN 18 BORŞA – SIGHET
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ – COPALNIC MĂNĂŞTUR
CODRU CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG
ULMENI
ULMENI – FĂRCAŞA – BUZEŞTI – ARDUSAT
SEINI
DE 58 – SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 19 SARASĂU – CÂMPULUNG LA TISA
DJ 109F OCNA ŞUGATAG
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. REPUBLICII – STR. V. ALECSANDRI
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. A.I. CUZA, B. VODĂ
DC 8 STR. UNIRII
SIGHETU MARMAŢIEI – SARASĂU DN 19
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109F TG. LĂPUŞ – ROGOZ
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA
DJ 171A ŞIEU
DJ 186C IEUD