Unde vor fi amplasate aparatele radar marţi, 2 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Marţi, 2 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN1C BAIA MARE – SEINI
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN 18 BORŞA – TISA
STR. FABRICII – STR. EUROPA
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
STR. BOGDAN VODĂ
DN18 – STR. D. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
TÂRGU LĂPUŞ
DJ. 109 F TG. LĂPUŞ
CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MESTEACĂN
ULMENI
DJ 108/A ULMENI – SĂLSIG
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL, DJ 171 A ŞIEU
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
DN 19 SARASĂU – SĂPÂNŢA
DJ 109 F OCNA ŞUGATAG
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. GRANICERILOR – BD. REPUBLICII
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
Str. AVRAM IANCU
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. UNIRII
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18 B STR. TINERETULUI
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI