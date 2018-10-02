Anunturi - Informatii Utile

Unde vor fi amplasate aparatele radar marţi, 2 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 02/10/2018 - 11:00 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Marţi, 2 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE

DN1C BAIA MARE – SEINI
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN 18 BORŞA – TISA
STR. FABRICII – STR. EUROPA
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC

SIGHETU MARMAŢIEI
STR. BOGDAN VODĂ
DN18 – STR. D. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE

TÂRGU LĂPUŞ
DJ. 109 F TG. LĂPUŞ

CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MESTEACĂN

ULMENI
DJ 108/A ULMENI – SĂLSIG

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL, DJ 171 A ŞIEU

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

DN 19 SARASĂU – SĂPÂNŢA
DJ 109 F OCNA ŞUGATAG

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. GRANICERILOR – BD. REPUBLICII
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
Str. AVRAM IANCU

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. UNIRII

TÂRGU LĂPUŞ
DN 18 B STR. TINERETULUI

ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *