Unde vor fi amplasate aparatele radar marţi, 13 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Marţi, 13 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. VICTORIEI – STR. FABRICII
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHET – TISA DN 18
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. MINERILOR
DN 18 BORŞA – PETROVA
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – LĂPUŞ
CODRU CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG
ULMENI
ULMENI – ŢICĂU – TOHAT – SĂLSIG
SEINI
DE 58 – SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 18 BOCICOIU MARE – RONA DE SUS
DN 18 GIULEŞTI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. BUCUREŞTI – STR. 22 DECEMBRIE
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. LIBERTĂŢII
DC 8 STR. UNIRII, MINERILOR
SIGHETU MARMAŢIEI – VADU IZEI DN 18
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ STR. TINERETULUI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL