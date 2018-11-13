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Unde vor fi amplasate aparatele radar marţi, 13 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 13/11/2018 - 08:00 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Marţi, 13 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. VICTORIEI – STR. FABRICII
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE

SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHET – TISA DN 18
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. MINERILOR
DN 18 BORŞA – PETROVA

TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – LĂPUŞ

CODRU CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG

ULMENI
ULMENI – ŢICĂU – TOHAT – SĂLSIG

SEINI
DE 58 – SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 18 BOCICOIU MARE – RONA DE SUS
DN 18 GIULEŞTI

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. BUCUREŞTI – STR. 22 DECEMBRIE
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. LIBERTĂŢII
DC 8 STR. UNIRII, MINERILOR
SIGHETU MARMAŢIEI – VADU IZEI DN 18

TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ STR. TINERETULUI

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL

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