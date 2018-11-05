Unde vor fi amplasate aparatele radar luni, 5 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Luni, 5 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. REPUBLICII – BD. UNIRII
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – BERBEŞTI DN 18
DN18 – STR. B. VODĂ, A.I. CUZA, VICTORIEI
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F STR. ŢIBLEŞULUI TG. LĂPUŞ
CODRU CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG
ULMENI
ULMENI – FĂRCAŞA – ARDUSAT
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171 A ŞIEU
DJ 186 IEUD
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DN 19 CÂMPULUNG LA TISA – SĂPÂNŢA
DN 18 BERBEŞTI
DN 17C MOISEI – DJ 186 VADU IZEI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. DUMBRAVEI – BD. REPUBLICII
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – BOCICOIU MARE DN 18
DN 18 – STR. LIBERTĂŢII
DC8 STR. UNIRII, MINERILOR
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – BABA
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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DJ 186B CORNEŞTI