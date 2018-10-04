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Unde vor fi amplasate aparatele radar joi, 4 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 04/10/2018 - 08:00 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Joi, 4 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. OBORULUI – STR. ELECTROLIZEI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC

SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHET- REMEŢI DN 19
DN18 – STR. B. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE

TÂRGU LĂPUŞ
DN 18 B TG. LĂPUȘ STR. TINERETULUI – ROHIA

CODRU-CHIOAR
SOMCUTA MARE – SATULUNG
DJ 108/A BUZEȘTI

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171 A ŞIEU
DJ 186 C IEUD

DN 18 TISA – RONA DE JOS
DJ 186 ONCEŞTI

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. DUMBRAVEI – STR. V. ALECSANDRI
DN 18 BAIA MARE-BAIA SPRIE

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA
SIGHET-RONA DE SUS DN18
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. UNIRII

TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F STR. ŢIBLEŞULUI TG. LĂPUȘ

ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

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