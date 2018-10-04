Unde vor fi amplasate aparatele radar joi, 4 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Joi, 4 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. OBORULUI – STR. ELECTROLIZEI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHET- REMEŢI DN 19
DN18 – STR. B. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18 B TG. LĂPUȘ STR. TINERETULUI – ROHIA
CODRU-CHIOAR
SOMCUTA MARE – SATULUNG
DJ 108/A BUZEȘTI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171 A ŞIEU
DJ 186 C IEUD
DN 18 TISA – RONA DE JOS
DJ 186 ONCEŞTI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. DUMBRAVEI – STR. V. ALECSANDRI
DN 18 BAIA MARE-BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA
SIGHET-RONA DE SUS DN18
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. UNIRII
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F STR. ŢIBLEŞULUI TG. LĂPUȘ
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI