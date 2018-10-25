Unde vor fi amplasate aparatele radar joi, 25 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Joi, 25 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. GRĂNICERILOR – BD. BUCUREŞTI
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN18 – LIBERTĂŢII, VICTORIEI, B. VODĂ
DC8 STR. UNIRII
DN 19 SIGHET – REMEŢI
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F RĂZOARE
CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG
ULMENI
DJ 108/A ULMENI – ŢICĂU
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA
DJ 171A ŞIEU
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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BOCICOIU MARE – RONA DE SUS
DJ 186 BÂRSANA
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. 22 DECEMBRIE – STR. M. EMINESCU
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. UNIRII
SIGHET – VADU IZEI DN 18
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F STR. ŢIBLEŞULUI TG. LĂPUŞ
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA
DJ 171 A ŞIEU