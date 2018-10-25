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Unde vor fi amplasate aparatele radar joi, 25 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 25/10/2018 - 07:00 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Joi, 25 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. GRĂNICERILOR – BD. BUCUREŞTI
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE

SIGHETU MARMAŢIEI
DN18 – LIBERTĂŢII, VICTORIEI, B. VODĂ
DC8 STR. UNIRII
DN 19 SIGHET – REMEŢI

TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F RĂZOARE

CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG

ULMENI
DJ 108/A ULMENI – ŢICĂU

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA
DJ 171A ŞIEU

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI


BOCICOIU MARE – RONA DE SUS
DJ 186 BÂRSANA

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. 22 DECEMBRIE – STR. M. EMINESCU
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC

SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. UNIRII
SIGHET – VADU IZEI DN 18
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA

TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F STR. ŢIBLEŞULUI TG. LĂPUŞ

ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI

DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA
DJ 171 A ŞIEU

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