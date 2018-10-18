Unde vor fi amplasate aparatele radar joi, 18 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Joi, 18 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. UNIRII – STR. EUROPA
DN 18 BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN18 – LIBERTĂŢII, STR. B. VODĂ, VICTORIEI
DC8 – STR. UNITII
SIGHET – BERBEŞTI DN 18
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18 B TG. LĂPUȘ – STR. TINERETULUI
CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DN 18 TISA – BOCICOIU MARE
DN 18 GIULEŞTI
—
DJ 109 F OCMA ŞUGATAG
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. VICTORIEI – BD. BUCUREŞTI
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I CUZA
DC8 STR. UNIRII
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA
SIGHET – VADU IZEI DN 18
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ – ROHIA
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
ULMENI
DJ 108/A ULMENI – TOHAT
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
—
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171 A ŞIEU